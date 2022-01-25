Мінімалізм – головна тема образів моделей на показі колекції Dior Haute Couture. Дізнайтеся, які тренди в макіяжі та зачісках прийшли прямо з модного подіуму.

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Б'юті-тренди на показі Dior Haute Couture весна – літо 2022

Одним із головних трендів у макіяжі 2022 року є акцент на очі. Креативний директор з питань макіяжу Dior Пітер Філіпс віртуозно обіграв саме його на показі Dior Haute Couture весна – літо 2022. Візажист зробив ставку на великі білі лінії на нижніх повіках, що дозволили м'яко і при цьому дуже ефектно підкреслити очі та додати особливої виразності погляду.

Я вирішив провести різку графічну лінію яскравою білою підводкою з використанням Diorshow On Stage Liner 001 Matte White під очима та продовжити її у внутрішній та зовнішній кутики ока,

– розповів Пітер Філіпс.



Трендові лінії на нижнії повіках / Фото з інстаграму Dior



Модний макіяж / Фото з інстаграму Dior



Ефектний б'юті-трюк / Фото з інстаграму Dior

Після цього майстер макіяжу посилив ефект б'юті-трюку світлою лінією, яку намалював за допомогою олівця Diorshow Khol 009 White Khol. Потім Філіпс уклав брови моделей гелем Diorshow Kabuki Brow Styler.

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Щодо зачісок на подіумі показу Dior Haute Couture, то над ними чаклував британський перукар Гвідо Палау. Hair-стиліст спеціально розробив такі модні зачіски, які підійдуть і для образу на кожен день, і для особливого вечора.

Наприклад, повсякденний пучок із волосся моделей нагадував такі, які дівчата зав'язують, стоячи вдома перед дзеркалом. Однак пасма волосся, що "вибиваються" зі загальної укладки, миттєво надають зачісці статус коктейльної. Надихайтеся трендовими б’юті-образами і повторюйте їх на собі.



Зачіска для кожної дівчини / Фото Vogue



Стильний пучок / Фото Vogue



Модна зачіска / Фото Vogue