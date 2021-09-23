Анна Трінчер обожнює експериментувати з манікюром і постійно вражає шанувальників яскравими фарбами. Новий дизайн нігтів виконавиці вкотре приголомшив публіку.

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Новий манікюр Анни Трінчер

Зірка наростила нігті довжиною 12 сантиметрів. На одній руці їх пофарбували в молочний колір і задекорували різними камінцями, а на іншій – в чорний колір з різноманітними ланцюжками, кільцями тощо.

Реакція мережі

Однак у коментарях підписники артистки про такий манікюр залишають здебільшого негативні відгуки. Вони не розуміють, як з такими нігтями можна виконувати повсякденні справи.

"Жах".

"Як можна ходити з такими довгими (нігтями – Showbiz 24)?"

"А що в них гарного?"

"Як з такими кігтями можна жити?"

"Занадто довгі".

Але є й ті прихильники знаменитості, яким її новий манікюр сподобався.

"Гарні!"

"Вогонь!"

"Кльові нігті!"

"Шикарні!"

"Класний манікюр!"

Фото нігтів Анни Трінчер

Пропонуємо переглянути, який дизайн манікюру Анна обирала раніше. Вона неодноразово заявляла, що має найдовші нігті серед українських співачок, і приголомшувала неординарними ідеями.



Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки



Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки



Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки



​Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки



​Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки