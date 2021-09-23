Анна Трінчер обожнює експериментувати з манікюром і постійно вражає шанувальників яскравими фарбами. Новий дизайн нігтів виконавиці вкотре приголомшив публіку.

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Новий манікюр Анни Трінчер

Зірка наростила нігті довжиною 12 сантиметрів. На одній руці їх пофарбували в молочний колір і задекорували різними камінцями, а на іншій – в чорний колір з різноманітними ланцюжками, кільцями тощо.

Реакція мережі

Однак у коментарях підписники артистки про такий манікюр залишають здебільшого негативні відгуки. Вони не розуміють, як з такими нігтями можна виконувати повсякденні справи.

  • "Жах".
  • "Як можна ходити з такими довгими (нігтями – Showbiz 24)?"
  • "А що в них гарного?"
  • "Як з такими кігтями можна жити?"
  • "Занадто довгі".

Але є й ті прихильники знаменитості, яким її новий манікюр сподобався.

  • "Гарні!"
  • "Вогонь!"
  • "Кльові нігті!"
  • "Шикарні!"
  • "Класний манікюр!"

Фото нігтів Анни Трінчер

Пропонуємо переглянути, який дизайн манікюру Анна обирала раніше. Вона неодноразово заявляла, що має найдовші нігті серед українських співачок, і приголомшувала неординарними ідеями.

Анна Трінчер
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки

Анна Трінчер
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки

Анна Трінчер
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки

Анна Трінчер
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки

Анна Трінчер
Манікюр Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки