Анна Тринчер обожает экспериментировать с маникюром и постоянно поражает поклонников яркими красками. Новый дизайн ногтей исполнительницы в очередной раз ошеломил публику.

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Новый маникюр Анны Тринчер

Звезда нарастила ногти длиной 12 сантиметров. На одной руке их накрасили молочным цветом и задекорировали различными камнями, а на другой – черным цветом с различными цепочками, кольцами и тому подобное.

Реакция сети

Однако в комментариях подписчики артистки о таком маникюре оставляют в основном негативные отзывы. Они не понимают, как с такими ногтями можно выполнять повседневные дела.

  • "Ужас".
  • "Как можно ходить с такими длинными (ногтями – Showbiz 24)?"
  • "А что в них хорошего?"
  • "Как с такими когтями можно жить?"
  • "Слишком длинные".

Но есть и поклонники знаменитости, которым ее новый маникюр понравился.

  • "Красивые!"
  • "Огонь!"
  • "Клёвые ногти!"
  • "Шикарные!"
  • "Классный маникюр!"

Фото ногтей Анны Тринчер

Предлагаем посмотреть, какие дизайны маникюра Анна выбирала раньше. Она неоднократно заявляла, что имеет самые длинные ногти среди украинских певиц, и поражала неординарными идеями.

Анна Трінчер
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы

Анна Трінчер
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы

Анна Трінчер
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы

Анна Трінчер
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы

Анна Трінчер
Маникюр Анны Тринчер / Фото с инстаграма певицы