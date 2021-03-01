Anti-age інгредієнт для шкіри: що потрібно знати про кераміди

Шкіра людини складається з керамідів більше, ніж на 50 відсотків. Тому цей інгредієнт є дуже важливим у визначенні краси і чутливості шкіри. Аби запобігти передчасному старінню, варто більше дізнатися про кераміди.

Відомо, що для антивікового догляду за шкірою визначальними є ретинол і кислоти. Проте кераміди також відіграють важливу роль у цьому процесі. Додавши кераміди у свою б’юті-рутину, можна зберегти шкіру зволоженою і здоровою надовго.

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Що таке кераміди

Докторка Нікета Сонаване, дерматологиня-косметологиня Ambrosia Aesthetics в Мумбаї розповідає, що таке кераміди.

Кераміди – це ліпіди або жири, які природним чином присутні у шкірі. Це клей, який скріплює клітини нашої шкіри, створюючи захисний бар'єр, що перешкоджає втраті вологи. Близько 50 відсотків зовнішнього шару шкіри складається з керамідів,

– пояснює Нікета Сонаване.

Вона додає, що воскова природа керамідів запобігає втраті вологи, утримуючи її у шкірі.

А докторка Хітра Ананд, косметологиня-дерматологиня та головна фахівчиня з формул SkinQ додає, що кераміди заповнюють прогалини між плитками клітин шкіри, утримуючи їх разом, що й допомагає довго зберігати вологу. "Якщо керамідів замало, слабшає бар’єрна функція шкіри. Це призводить до сухості, зневоднення, екземи, подразнення і потріскування, акне, почервоніння і підвищеної чутливості", – застерігає Хітра.

Попри те, що кераміди продукують у шкірі природним шляхом, цей процес сповільнюється з віком. У жінок кількість керамідів помітно знижується після 35 років через спад рівня естрогену. Виснаження шкіри з віком є ​​наслідком нестачі керамідів, що впливає на еластичність шкіри, призводить до появи тонких ліній, особливо навколо очей і на чолі.

Як працюють засоби з керамідами

"Хоча ми завжди знали про бар'єрні функції керамідів, тільки завдяки великим дослідженням останнього десятиліття стали краще розуміти, як вони можуть проникати в шкіру при місцевому нанесенні. Зволожуючі креми з керамідами – це один з найбільш технічно досконалих зволожувальних засобів, доступних сьогодні", – говорить докторка Ананд. А докторка Сонаване додає: "Кераміди працюють найкраще, коли ви використовуєте їх разом зі зволожувальними інгредієнтами, такими, як гліцерин. Так, гліцерин збирає вологу, а кераміди її утримують. Наносіть крем або лосьйон з керамідами на вологу шкіру, щоб краще сприяти зволоженню".

Як збільшити кількість керамідів природним чином

Насамперед варто включити у свій раціон продукти, багаті на жири. Докторка Сонаване радить: "Додайте до свого раціону більше горіхів, насіння, жирної риби, горіхової олії і топленого масла, щоб шкіра стала еластичною і сяючою". Також варто їсти більше молочних продуктів, яєць і соєвих бобів, які містять велику кількість сфінголіпідів. Ці речовини дають шкірі сигнал, що потрібно виробляти більше керамідів.