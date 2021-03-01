В умовах пандемії носіння захисної маски є необхідним для збереження свого здоров'я. Проте тепло і волога, які збираються під маскою, створюють ідеальне середовище для розвитку бактерій, тому й згодом з’являються прищі і подразнювальні плями на шкірі обличчя, яка раніше не була схильною до акне. Таке явище позначають терміном "маскакне".

Аби мінімізувати негативні наслідки для шкіри від носіння маски, варто припинити повторювати певні маніпуляції з обличчям. Якщо у вас маскакне, то деякі помилки можуть лише погіршити ситуацію. Читайте також: Їх варто виключити з раціону: 7 продуктів, які викликають прищі Що робити, коли у вас маскакне Очищуйте без фанатизму. Помилково вважати, що якомога частіше очищення допоможе позбутися від висипання. Таке надмірне використання очищувального засобу може мати негативні наслідки для шкіри: виснаження шкірного бар'єра чи рогового шару ліпідів, які необхідні для краси і пружності шкіри, а також зберігають водний баланс і допомагають виводити бактерії. У випадку маскакне спробуйте користуватися м’яким очищувальним засобом не частіше 1 – 2 разів на день.

Помилково вважати, що якомога частіше очищення допоможе позбутися від висипання. Таке надмірне використання очищувального засобу може мати негативні наслідки для шкіри: виснаження шкірного бар'єра чи рогового шару ліпідів, які необхідні для краси і пружності шкіри, а також зберігають водний баланс і допомагають виводити бактерії. У випадку маскакне спробуйте користуватися м’яким очищувальним засобом не частіше 1 – 2 разів на день. Не торкайтеся шкіри. Не варто без необхідності торкатися обличчя пальцями, а тим більше, коли у вас висипання. Таким чином ви спровокуєте розповсюдження бактерій та збільшення кількості прищів, що може викликати постзапальну гіперпігментацію. View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) Менше користуйтеся кислотами. Коли на шкірі виникають висипання, не слід одразу застосовувати відлущувальні продукти чи пілінг зі жорстким складом. Дерматологи взагалі не рекомендують після появи прищів вдвічі інтенсивніше доглядати за шкірою. Проте використання сильнодіючих засобів може призвести до подразнення шкірного бар'єра. Щоб уникнути можливого погіршення стану шкіри чи її опіку, не намагайтеся робити кислотний пілінг вдома.

Коли на шкірі виникають висипання, не слід одразу застосовувати відлущувальні продукти чи пілінг зі жорстким складом. Дерматологи взагалі не рекомендують після появи прищів вдвічі інтенсивніше доглядати за шкірою. Проте використання сильнодіючих засобів може призвести до подразнення шкірного бар'єра. Щоб уникнути можливого погіршення стану шкіри чи її опіку, не намагайтеся робити кислотний пілінг вдома. Не довіряйте усім порадам. У соцмережах побутує чимало небезпечних лайфхаків для боротьби з маскакне. Шукаючи простих порад для догляду за шкірою і швидких способів, щоб позбутися від прищів, не варто звертатися до інстаграму чи тіктоку. Вирішення такої проблеми краще довірити кваліфікованому спеціалісту, який визначить тип висипань та підкаже, як їх лікувати.