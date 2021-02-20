Косметика міцно закріпилася в сучасному суспільстві. За допомогою макіяжу можна підкреслити свої переваги та приховати недоліки. Часто виникають запитання щодо того, які інгредієнти використовують для виробництва косметики.

Звісно компоненти будь-якої косметики залежать від її виробника, а також від типу та призначення. Проте є перелік інгредієнтів, які переважно використовують у всіх косметичних засобах.

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Туш для вій

Використовується 5 основних інгредієнтів:

Масла . Більшість з них містять кунжутну, мінеральну або евкаліптову олії. Також може бути лляна, рицинова та ланолінова. Олії допомагають туші прилипати до щіточки, а потім до вій. Масла також допомагають запобігти скупченню.

. Більшість з них містять кунжутну, мінеральну або евкаліптову олії. Також може бути лляна, рицинова та ланолінова. Олії допомагають туші прилипати до щіточки, а потім до вій. Масла також допомагають запобігти скупченню. Віск . Туш містить пальмовий віск, парафін, бджолиний або карнаубський віск. Вони особливо корисні у водостійких тушах.

. Туш містить пальмовий віск, парафін, бджолиний або карнаубський віск. Вони особливо корисні у водостійких тушах. Консерванти . Зокрема, містить гуанін та багато інших стабілізуючих хімікатів.

. Зокрема, містить гуанін та багато інших стабілізуючих хімікатів. Барвники . Чорна туш забарвлена ​​смолою, вугіллям, золою та оксидами заліза. Коричнева – ​​хімічними смолами, корою дерев та штучними барвниками. А зелена, червона, синя тощо містять інші штучні барвники.

. Чорна туш забарвлена ​​смолою, вугіллям, золою та оксидами заліза. Коричнева – ​​хімічними смолами, корою дерев та штучними барвниками. А зелена, червона, синя тощо містять інші штучні барвники. Вода. Вона використовується як основа для інших інгредієнтів, але в деяких виробничих процесах вода не потрібна.



Туш для вій / Фото pexels

Тональна основа

Оксид цинку . Це мінерал, який сприятливо діє як антиоксидант. Оксид цинку не є хімічною речовиною.

. Це мінерал, який сприятливо діє як антиоксидант. Оксид цинку не є хімічною речовиною. Оксид титану – мінерал, який допомагає відбивати сонце та захищати шкіру, поглинаючи УФ-випромінювання.

– мінерал, який допомагає відбивати сонце та захищати шкіру, поглинаючи УФ-випромінювання. Ретинілпальмітат – ефірна форма вітаміну А. Він допомагає стимулювати шкіру для кращого зовнішнього вигляду.

– ефірна форма вітаміну А. Він допомагає стимулювати шкіру для кращого зовнішнього вигляду. Оксихлорид вісмуту – мінерал, стійкий до сонця та води. Крім того, він допомагає надати шкірі сяючий та здоровий вигляд.

– мінерал, стійкий до сонця та води. Крім того, він допомагає надати шкірі сяючий та здоровий вигляд. Токоферилацетат. Містить вітамін Е, який захищає від старіння та шкідливих факторів навколишнього середовища. Також він корисний для чутливої шкіри.



Тональна основа / Фото pexels

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Помада, блиск для губ

Помада містить:

3 типи воску – карнаубський, канделільський та бджолиний.

Рицинову, мінеральну та ланолінову олії.

Масло какао.

Барвники: оксихлорид вісмуту, фіолетовий марганець, діоксид титану, червоні барвники D&C та оранжеві D&C.

Консерванти.



Помада / Фото pexels

Блиск для губ містить: вазелін, слюда, карнаубський та бджолиний віск, парабени, які є синтетичними консервантами, оксиди заліза та титану, які є барвниками. Він також містить кармін, ще один синтетичний консервант, що походить від кошенільних комах. Також використовуються різні олії, такі як рицинова, олія вітаміну Е, мінеральна та олія жожоба.



Блиски для губ / Фото pexels

Коректор

Найбільше використовують тальк, олія макадамії та мелені слюда. Іноді застосовують масло дерева ши та оксид титану, а також інші хімічні речовини, вітаміни та мінерали.



Коректор / Фото pexels

Лак

Головним інгредієнтом є нітроцелюлоза, вона ж нітрат целюлози. Це легкозаймистий матеріал, який утримує разом інші речовини, а саме:

плівкоутворювачі;

розчинники;

смоли та пластифікатори;

барвники.



Лак для нігтів / Фото pexels

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Тіні для повік

Наповнювачі – це тальк або слюда.

Зв’язуючі речовини, цинк і магній, які допомагають тіням схопитися до шкіри.

Консерванти, гліколь або токоферол. Їх використовують для того, щоб косметика не псувалася та довше була придатною для використання.



Тіні для повік / Фото pexels