Anti-VDay: співачка Halsey випустила колекцію косметики з важливим посиланням

Американська співачка та авторка пісень Halsey у січні повідомила про запуск власного косметичного бренду. А нещодавно вона вже презентувала нову лінійку косметики та закликала усіх любити себе в будь-який день, а не лише з особливої нагоди.

Колекція косметики та співачка Halsey закликають ігнорувати всі правила. Ця б’юті-лінійка від бренду About-Face присвячена любові до себе.

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Співачка Halsey випустила колекцію косметики Anti-VDay

Halsey назвала лінійку косметики Anti-VDay. Таким чином зірка хотіла усіх закликати до "ігнорування правил та робити все, що заманеться, не чекаючи когось особливого".

Ідеться про те, щоб взяти владу у свої руки та зробити щось для себе,

– пояснює Halsey.

Колекція косметики Anti-VDay складається зі засобів для макіяжу губ. Серед них: серія матових помад і олівців. Палітра кольорів представлена в яскраво-рожевих, лілових, коричневих відтінках. У складі олівців для губ є корисні компоненти: вітаміни С та Е, а також гіалуронова кислота.

Косметика вже є у продажу. Її можна придбати на офіційному сайті бренда. Помади коштують по 22 долари кожна, а олівці – по 17 доларів.

Що відомо про б'юті-бренд співачки Halsey?

Співачка Halsey презентувала власний б’юті-бренд About-Face за допомогою промо-відео, яке опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. У ролику зірка разом з іншими моделями позувала на камеру з екстравагантним макіяжем. Halsey зазначила, що вона збирається випускати яскраву косметику, з якою можна буде легко самовиражатися.

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Перша лінійка б’юті-бренда About-Face була представлена у 10 продуктах для створення мейк-апу. Вона включала хайлайтер, помаду, тіні для повік у різних текстурах та відтінках. Перші косметичні продукти з’явилися у продажу 25 січня на офіційному сайті бренда.