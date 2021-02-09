Окрім сезонних змін, холоду чи сухого повітря, стан губ погіршується й через інші причини. Серед них стрес, відсутність сну, надмірне вживання алкоголю. Аби запобігти сухості і трісканню губ, варто більше дізнатися про те, що провокує появу проблеми.

У 2021 найбільш поширеними причинами сухості та інших проблем з губами є неочікувані чинники. Адже цього року серед них навіть неправильне носіння захисної маски.

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Чому сохнуть і тріскають губи

Алергія на косметику

Якщо ваша шкіра не сприйматиме певні інгредієнти зі складу косметичних продуктів, то це може спровокувати почервоніння, запалення, набряки та навіть анафілактичний шок. Також губи можуть тріскати внаслідок потрапляння на них токсичного складу декоративної косметики. Натуральні засоби для догляду за губами також здатні викликати алергію, адже інколи реакцію організму неможливо передбачити.

Коли ви помітите перші симптоми алергії після використання нової косметики, то одразу відмовтеся від неї та зверніться до дерматолога. У такому випадку лише спеціаліст зможе вирішити проблему. Також попросіть його підібрати безпечний догляд для губ, аби уникнути неприємних наслідків у майбутньому.

Неправильне використання маски

Нові реалії та карантинні умови зобов’язують носити маску, яка інколи може призвести до запалення на шкірі, акне, "синдрому сухого ока" і хронічної сухості губ. Якщо під маскою накопичуватиметься конденсат, то він на відкритому повітрі швидко випаровуватиметься разом з вологою на губах, що може викликати не лише сухість губ, але й ризик обвітрити обличчя.

Тому дерматологи рекомендують вибирати маски з натуральних тканин, витирати обличчя сухою серветкою після їхнього зняття і кілька разів на день наносити зволожувальний бальзам для губ. Якщо у вас дуже серйозний випадок зі сухістю і трісканням губ, то відмовтеся на деякий час від декоративної косметики, а особливо від матових помад, аби не занести інфекції та не погіршити ситуацію.

Дефіцит вітамінів А, Е, В і С

Сухість шкіри і губ провокує нестача корисних речовин в організмі. Дефіцит вітамінів проявляється по-різному: губи сохнуть, з’являється відчуття плівки, лущення, почервоніння, тріщинки чи навіть те, що губи починають кровоточити. Аби переконатися, що проблеми виникають саме через малу кількість вітамінів в організмі, варто здати аналізи.

Зокрема, слід звернутися до лікаря, який скорегує ваш раціон харчування, можливо, призначить курс вітамінів. Доповнювати лікування потрібно живильним доглядом, який допоможе губам швидше загоїтися.