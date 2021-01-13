Популярна американська співачка та авторка пісень Ешлі Ніколетт Франджипані, більш відома під псевдонімом Halsey, любить дивувати своїх прихильників оригінальними варіантами макіяжу та експериментами з довжиною і кольором волосся. Тепер дівчина вирішила офіційно стати частиною індустрії краси і створила власний б’юті-бренд About-Face.

На свої інстаграм-сторінці, де є майже 23 мільйони підписників, Halsey повідомила про запуск власного бренду косметики. Зірка зробила це за допомогою екстравагантного і яскравого рекламного ролику.

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Б’юті-бренд співачки Halsey

Виконавиця розповіла прихильникам про створення й запуск власного б’юті-бренду About-Face за допомогою промо-відео, яке опублікувала у соцмережі інстаграм. У ролику можна побачити Halsey та інших моделей, які позують на камеру з оригінальним мейк-апом, який вони роблять яскравою косметикою від About-Face, що також продемонстровано у відео. Стиль реклами повністю відображає сформований образ знаменитої співачки.

Колекція косметики Halsey представлена в 10 продуктах для макіяжу. Вона включає хайлайтер, помаду, тіні для повік з різними текстурами. Відтінки декоративної косметики здебільшого вибрані з насиченої темної кольорової гами. Серед яких: сині, зелені, білі або коричневі пігменти для макіяжу очей.

Передзамовлення продуктів з б’юті-лінійки About-Face можна оформити вже на офіційному сайті бренду. Однак у продажу вони з’являться з 25 січня.