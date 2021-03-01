Долгожданная весна является прекрасной возможностью для создания нового модного маникюра. Существуют такие нейл-дизайны, которые всегда будут актуальными в это романтическое и цветущее время года. Мастера маникюра рекомендуют использовать для весеннего покрытия ногтей пастельные или полупрозрачные оттенки, а от сложного нейл-арта лучше отказаться.