Много розового и нежного: 10 идей для весеннего маникюра, которые захочется повторить
Долгожданная весна является прекрасной возможностью для создания нового модного маникюра. Существуют такие нейл-дизайны, которые всегда будут актуальными в это романтическое и цветущее время года. Мастера маникюра рекомендуют использовать для весеннего покрытия ногтей пастельные или полупрозрачные оттенки, а от сложного нейл-арта лучше отказаться.
Источник:Cosmopolitan
Чтобы добавить стиля своему образу и улучшить свое настроение, достаточно лишь сделать нежный маникюр. Для этого следует выбрать один из вариантов дизайна ногтей, который будет в тренде весной 2021.
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Идеи для нежного весеннего маникюра
Омбре
Новый френч
Розовый мрамор
Радужный маникюр
Точек много не бывает
Цветной френч
Небесный оттенок
Цветочные мотивы
Классический нюд
Яркая геометрия
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