Барбара Палвін святкує 28: найкращі б'юті-образи красивої моделі – гламурні фото

Барбара Палвін народилася 8 жовтня 1993 року в Будапешті. Її модельна кар'єра розпочалася вже з 13 років. Протягом свого шляху в індустрії моди і краси дівчина продемонструвала чимало гламурних б'юті-образів. З нагоди дня її народження пропонуємо пригадати 10 найбільш трендових із них, які зможе повторити кожна красуня.

Угорська модель прославилася завдяки модельному агентству IMG, скаут якого побачив юну Барбару просто під час прогулянки на вулиці, і вона привернула його увагу. Згодом Барбара співпрацювала з Prada і Victoria's Secrets.

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Окрім краси, зіркова іменинниця може похвалитися знанням багатьох мов. Вона володіє рідною угорською, французькою, німецькою та японською мовами. Здебільшого це завдяки прибутковій роботі моделі в різних країнах світу. Барбара навіть посіла 17 місце в журналі Forbes у списку найбільш високооплачуваних моделей світу.

Барбара Палвін завжди користувалася популярністю серед чоловічої статі. Її помічали з різними відомими холостяками, зокрема з Леонардо Ді Капріо, Едом Шираном, Нейлом Гораном і навіть зі зіркою футболу Неймаром. З 2018 року серце красуні належить актору Ділану Спроусу.

Модель із ростом 175 сантиметрів і неймовірно привабливою вродою надихає багатьох людей по всьому світу. Вона добре знає, який макіяж буде доречним для тієї чи іншої події, а також започатковує нові тренди в зачісках.

Модні та красиві б'юті-образи 28-річної Барбари Палвін



Ефектний макіяж з чорними внутрішніми кутиками очей / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Розкішні стрілки і смокі-айс у жовтих відтінках / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Голлівудська коса і наймодніший відтінок помади для осені – бордо / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Улюблений натуральний макіяж Барбари Палвін і локони у стилі 50-х / Фото з інстаграму моделі



Трендові косички й природна краса обличчя / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Барбара Палвін з виразним поглядом і блискучими губами / Фото з інстаграму моделі



Гламурний мейк-ап з декоративними стразами / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Модні подвійні стрілки білого кольору / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Барбара Палвін вийшла у світ зі стильною укладкою з ефектом вологого волосся / Фото з інстаграму моделі



Легенький макіяж і популярний недбалий пучок / Фото з інстаграму Барбари Палвін