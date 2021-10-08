Барбара Палвин празднует 28: лучшие бьюти-образы красивой модели – гламурные фото

Барбара Палвин родилась 8 октября 1993 года в Будапеште. Ее модельная карьера началась уже с 13 лет. На протяжении своего пути в индустрии моды и красоты девушка продемонстрировала немало гламурных бьюти-образов. По случаю дня ее рождения предлагаем вспомнить 10 самых трендовых из них, которые сможет повторить каждая красавица.

Венгерская модель прославилась благодаря модельному агентству IMG, скаут которого увидел юную Барбару прямо во время прогулки на улице, и она привлекла его внимание. Впоследствии Барбара сотрудничала с Prada и Victoria's Secrets.

Также красиво Хвосты, волны, мальвинка: трендовые прически осени с Недели моды в Париже, которые понравятся всем

Кроме красоты, звездная именинница может похвастаться знанием многих языков. Она владеет родным венгерским, французским, немецким и японским языками. В основном это благодаря прибыльной работе модели в разных странах мира. Барбара даже заняла 17 место в журнале Forbes в списке самых высокооплачиваемых моделей мира.

Барбара Палвин всегда пользовалась популярностью среди мужского пола. Ее замечали с разными известными холостяками, в частности с Леонардо Ди Каприо, Эдом Шираном, Нейлом Гораном и даже со звездой футбола Неймаром. С 2018 года сердце красавицы принадлежит актеру Дилану Спроусу.

Модель ростом 175 сантиметров и невероятной красоты вдохновляет многих людей по всему миру. Она хорошо знает, какой макияж будет уместным для того или иного события, а также начинает новые тренды в прическах.

Модные и красивые бьюти-образы 28-летней Барбары Палвин

Эффектный макияж с черными внутренними уголками глаз / Фото из инстаграма Барбары Палвин

Роскошные стрелки и смоки-айс в желтых оттенках / Фото из инстаграма Барбары Палвин

Голливудская коса и самый модный оттенок помады для осени – бордо / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Любимый натуральный макияж Барбары Палвин и локоны в стиле 50-х / Фото из инстаграма модели



Трендовые косички и естественная красота лица / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Барбара Палвин с выразительным взглядом и блестящими губами / Фото из инстаграма модели



Гламурный мейкап с декоративными стразами / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Модные двойные стрелки белого цвета / Фото из инстаграма Барбары Палвин



Барбара Палвин вышла в свет со стильной укладкой с эффектом мокрых волос / Фото из инстаграма модели



Легкий макияж и популярный небрежный пучок / Фото из инстаграма Барбары Палвин