Без балаяжу і вигорілих пасм: 3 головні тренди у фарбуванні волосся для осіннього сезону

Новий сезон – цікавіші hair-тренди. Восени 2021 на піку популярності будуть не балаяж, шатуш чи "ефект вигорілого волосся", сексуальний чорний, тонування і рудий "блонд".

Якщо минулі осінні сезони дивували модою на спокійні та елегантні відтінки волосся, то у 2021 все кардинально зміниться. Hair-стиліст салону краси Fonte детальніше розповів про головні тенденції у фарбуванні шевелюри.

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3 головні осінні тренди у фарбуванні волосся

М'який чорний колір

Кім Кардашян і Меган Фокс – головні трендсеттерки, які почали фарбувати волосся в однотонний чорний колір. Вони продемонстрували, що класичний відтінок може мати цікавий і стильний вигляд на волоссі. Проте досягти красивого багатогранного фарбування в чорний не так легко: аби колір не виглядав "пласким" і старомодним, потрібно поєднати декілька варіацій чорного. Також важливо вибирати продукти для тонування, а не стійкі темні фарби, бо потім вимити темний пігмент буде дуже важко.



Як пофарбувати волосся восени / Фото з інстаграму Патріка Та

Тонування

Стандартом залишається те, що в холодні пори року на піку популярності будуть темно відтінки в колористиці. Якщо ви білявка або шатенка, то вам варто звернути увагу на трендове тонування у золотисто-медових відтінках. Восени і взимку не варто вдаватися до створення ефекту вигорілих пасм на відпочинку. Дозвольте своєму волоссю відпочити від знебарвлення, хіба що акцентуйте на локонах біля обличчя.



Стильне тонування / Фото з інстаграму Пенелопи Крус

"Блонд" із рудим підтоном

Попередні сезони приємно вразили трендом на "блонд" з рожевим підтоном, але модні покази сезону осінь – зима 2021 – 2022 дали чітко зрозуміти, що восени і взимку його замінять біляві пасма з рудим відблиском. Рудий – складний колір для роботи, тут необхідно правильно змішати відтінки. Перевага фарбування в тому, що не слід боятися переходу до червонішого або більш ржавого, адже вони здатні візуально зробити обличчя яскравішим.



Фарбування у світлий відтінок / Фото з інстаграму @kristenstewartx