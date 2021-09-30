Без балаяжа и выгоревших прядей: 3 главных тренда в окрашивании волос для осеннего сезона

Новый сезон – более интересные hair-тренды. Осенью 2021 на пике популярности будут не балаяж, шатуш или "эффект выгоревшего волос", сексуальный черный, тонировка и рыжий "блонд".

Если прошлые осенние сезоны удивляли модой на спокойные и элегантные оттенки волос, то в 2021 все кардинально изменится. Hair-стилист салона красоты Fonte подробнее рассказал о главных тенденциях в окрашивании шевелюры.

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3 главных осенних тренда в окрашивании волос

Мягкий черный цвет

Ким Кардашян и Меган Фокс – главные трендсеттеры, которые начали красить волосы в однотонный черный цвет. Они продемонстрировали, что классический оттенок может иметь интересный и стильный вид на волосах. Однако достичь красивого многогранного окрашивания в черный не так легко: чтобы цвет не выглядел "плоским" и старомодным, нужно соединить несколько вариаций черного. Также важно выбирать продукты для тонирования, а не стойкие темные краски, потому что потом вымыть темный пигмент будет очень трудно.

Как покрасить волосы осенью / Фото из инстаграма Патрика Та

Тонирование

Стандартом остается то, что в холодные времена года на пике популярности будут темные оттенки в колористике. Если вы блондинка или шатенка, то вам стоит обратить внимание на трендовое тонирование в золотисто-медовых оттенках. Осенью и зимой не стоит прибегать к созданию эффекта выгоревших прядей на отдыхе. Позвольте своим волосам отдохнуть от обесцвечивания, разве что акцентируйте на локонах возле лица.

Стильная тонировка / Фото из инстаграма Пенелопы Крус

"Блонд" с рыжим подтоном

Предыдущие сезоны приятно поразили трендом на "блонд" с розовым подтоном, но модные показы сезона осень – зима 2021 – 2022 дали четко понять, что осенью и зимой его заменят белокурые локоны с рыжим отблеском. Рыжий – сложный цвет для работы, здесь необходимо правильно смешать оттенки. Преимущество окрашивания в том, что не следует бояться перехода к более красному или более ржавому, ведь они способны визуально сделать лицо ярче.



Окрашивание в светлый оттенок / Фото из инстаграма @kristenstewartx