Восени будь-який образ можна стильно освіжити за допомогою фарбування волосся. Вибирайте із найпопулярніших відтінків сезону.

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7 сміливих відтінків волосся на осінь 2021

Ефектний мідний відтінок

Мідний відтінок залишається актуальним вже декілька сезонів. Сміливе фарбування волосся спробували такі знаменитості, як FKA Twigs, Джіджі Хадід, Дуа Ліпа. Джеррі Голл. Найважче досягти бажаного результату буде білявкам. Тому варто звернутися до професійного колориста.



Ефектне фарбування / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Червоний каштан

На Met Gala 2021 Джіджі Хадід продемонструвала ефектний образ. Після виходу моделі на червону доріжку зіркова колористка Луїза Гелвін припустила, що червоний каштан буде наймоднішим відтінком сезону. "Глибокий насичений каштановий колір Джиджі Гадід на Met Gala – це відтінок наприкінці червоного спектра, який буде популярний восени й узимку. До того ж палітра виходить досить різноманітна, від найбільш насичених тиціанівських відтінків до ягідного блонду", – зазначила Луїза.



Модний колір волосся / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Полуничний "блонд"

Крістен Стюарт вразила публіку звабливим полуничним відтінком своїх локонів. Деніел Мун, який фарбував волосся акторки, розповів: "Світліші полуничні відтінки – чудовий варіант. Вони змиваються до гарного блонду, даючи змогу постійно експериментувати з кольором волосся. Полуничний блонд має як ніколи привабливий вигляд – мені подобається контраст цього відтінку й темного одягу".



Як пофарбувати волосся восени / Фото з інстаграму Едір Ебергель

"Бейбі-блонд"

Біллі Айліш продемонструвала, що такий відтінок може мати спокусливий вигляд і візуально робити риси обличчя виразнішими. Деніел Мун коментує трендовий "блонд": "Він подобається мені, тому що ніби прийшов до нас з іншого простору й часу. Коли світло падає на волосся, виникає дивна золота аура. Теплий колір доповнює зміну сезону й стійку засмагу".



Стильний образ з новим кольором волосся / Фото з інстаграму Біллі Айліш

Платиновий "блонд"

Особливо сміливим таке рішення буде для брюнеток, яким до вподоби теплі оліїсті тони. Перукар Люк Гершесон прогнозує повернення в моду попелястого "блонду", який личить абсолютно усім і встиг стати класикою.



Звабливі біляві локони / Фото з інстаграму Hershesons

Більше природності

"Я помітив реальний попит на максимально природні відтінки волосся. Бездоганний колір, який невидимо відростає і який складно ідентифікувати як ненатуральний неозброєним поглядом", – зазначає колорист Джош Вуд. Світловолосим красуням варто звернути увагу на м'які медові тони, світлий "блонд" і припудрювання кінчиків. Також красивий вигляд на волоссі матиме мікромелювання по всій довженні та ефект медового блиску.



Тренд на природність / Фото з інстаграму Джош Вуд

Кольори цукерок

Цієї осені слід наважитися на модне експериментальне фарбування. Експерти переконані, що пасма у відтінках цукерково-рожевого й світло-блакитного, додавання персикових смуг до балаяжу та інші яскраві акценти повинна спробувати чи не кожна модниця. "Блонд з випадковими кучерями різних кольорів дуже популярний, багато клієнтів Bleach у Лос-Анджелесі приходять з таким запитом. Еді Сліман теж просував цей стиль у своїх чоловічих шоу Celine", – каже hair-стиліст Алекс Браунселл.



Барвисті акценти / Фото з інстаграму Джош Вуд