На своїй інстаграм-сторінці hair-стиліст Люсі Бойнтон Галлі Бріскер опублікував її фото з новим кольором волосся. Деякі фани одразу не впізнали акторку, адже вона стала яскраво-рудою.

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Вогняний мідний відтінок волосся – тренд осені від Люсі Бойнтон

Протягом кількох років Люсі Бойнтон не змінювала колір волосся, а залишалася зі своїм "блондом". Нещодавно вона вирішила змінити образ за допомогою модного фарбування. Над новим іміджем акторки працював зірковий hair-стиліст Галлі Бріскер.

Люсі оновила не лише відтінок шевелюри, але й стрижку. Цього разу зірка обрала подовжений боб довжиною до плечей і чубчик-шторку, що також є трендом вже кілька сезонів поспіль. Модний колір, в який акторка пофарбувала волосся, та стильна зачіска володіють властивістю надавати розкішного і "дорогого" вигляду жінці.



Люсі Бойнтон модно пофарбувала волосся / Фото з інстаграму Галлі Бріскера

Реакція шанувальників

"Як мило! Люблю її з різним волоссям";

"Цей колір дуже гарячий";

"Коли це трапилося? Боже, вона є найкрасивішою дівчиною зі всіх, які коли-небудь існували";

"О мій Бог! Вона виглядає розкішно";

"Вона, як жива лялька".

Мідний відтінок волосся почав ставати популярним ще на початку 2021 року. Руді пасма вже встигли продемонструвати сестри-моделі Джіджі і Белла Хадід і співачка Дуа Ліпа. Якщо ви плануєте відвідати колориста і прагнете зробити свій образ більш стильним, то зверніть увагу на вогняно-мідне фарбування волосся, яке демонструють зірки.

Зірковий перукар з Лондона Ріо Срідхаран розповів: "Популярність такого фарбування частково пояснюється сезонністю. Є багато версій цього відтінку, тому у кожного клієнта своя інтерпретація". Співзасновник Bleach Алекс Браунселл також зазначає, що у них в салоні особливою популярністю користується відтінок Tangerine Dream, схожий на помаранчевий. Попит на нього вказує на однозначну тенденцію.