Без пластики та ін'єкцій: секрети ідеальної шкіри і фігури еталону краси Кейт Бланшетт

Нещодавно австралійській актрисі, лауреатці 2 премій Оскар, 3 премій BAFTA і Золотого глобуса, Кейт Бланшетт виповнилося 52 роки. Голлівудська зірка продовжує вражати ідеальним станом своєї шкіри та фігури. До того ж вона проти пластичних операцій чи ін'єкцій. Тому варто дізнатися більше про грамотний і дієвий домашній та салонний неінвазивний догляд.
Дивлячись на 52-річну Кейт Бланшетт, зрозуміло, що вона знає, як потрібно дбати про свою зовнішність. Можливо, й вам стануть у нагоді секрети краси актриси.
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5 секретів ідеальної шкіри і фігури Кейт Бланшетт
- Наносити на шкіру SPF-захист, незалежно від погоди на вулиці. Кейт народилася і виросла в сонячній Австралії. З дитинства мати вчила майбутню знаменитість користуватися сонцезахисним кремом. Дотепер вона таким чином запобігає появі пігментних плям, від яких страждають чимало жінок.
- Очищення. Кейт вважає, що завдяки правильному очищенню шкіра може бути здоровою, красивою і молодою. Тому вона одразу після приходу додому проводить демакіяж, ретельно зволожує шкіру кремами, сироватками, тоніками, есенціями, містами і масками. Одного разу Кейт не змила залишки косметики перед сном і прокинулася з висипанням. Щодо масок, то актриса обожнює тканинні. Жінка використовує їх в літаки чи поки їде в машині по справах. Вдома вона застосовує світлодіодну LED-маску. Бланшетт також ходить до косметолога. Її улюблена б'юті-процедура – це ручний масаж обличчя, щоб підтягнути овал лиця і розгладити зморшки.
- Правильне харчування. Щоб залишатися стрункою, 52-річна зірка дотримується безглютенової дієти. Також вона абсолютно не їсть фаст-фуд, готові соуси, ковбасні вироби, напівфабрикати і не п’є солодку газовану воду. Натомість Кейт вживає багато м'яса, риби, свіжих овочів, фруктів і зелені. Голлівудська знаменитість неодноразово наголошувала у своїх інтерв'ю, що важливо їсти вуглеводи лише зранку, а білки – ввечері, і щодня пити не менше 2 літрів чистої води.
- Регулярні чек-апи і прийом вітамінів. Кейт Бланшетт ще до пандемії дбала про своє здоров'я. Вона особливо виділяє серед улюблених вітамінів – вітамін C. Саме він добре впливає на стан шкіри, зміцнює імунітет, бореться з вірусами, нейтралізує відчуття втоми.
- Не займатися спортом. За словами Кейт, спорт – це марна трата часу, а заняття у тренажерному залі для неї справжні тортури. Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, розвивати жіночність і розкутість, відома красуня займається пілатесом із тренером, а вдома зранку полюбляє зробити розтяжку.