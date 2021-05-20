Без пластики та ін'єкцій: секрети ідеальної шкіри і фігури еталону краси Кейт Бланшетт

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Нещодавно австралійській актрисі, лауреатці 2 премій Оскар, 3 премій BAFTA і Золотого глобуса, Кейт Бланшетт виповнилося 52 роки. Голлівудська зірка продовжує вражати ідеальним станом своєї шкіри та фігури. До того ж вона проти пластичних операцій чи ін'єкцій. Тому варто дізнатися більше про грамотний і дієвий домашній та салонний неінвазивний догляд.