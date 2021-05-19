Раніше старіння шкіри було неможливо відтермінувати. Проте такі корисні інгредієнти, як колаген чи вітамін B6, володіють відповідними властивостями. Про останній поки що відомо не так багато.

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Як працює вітамін B6

У "вітаміну молодості" є ще одна назва – піридоксин. Головною властивістю компонента є те, що він каталізує вироблення жіночого гормону естрогену, який необхідний нашому організму для збереження краси і молодості. Після 25 – 30 природне вироблення естрогену в жінок знижується. Як наслідок: шкіра втрачає тонус, пружність і природне сяйво, на обличчі та шиї з'являються перші зморшки.

Зокрема, низький рівень естрогену може спровокувати підвищений артеріальний тиск, зайву вагу, зниження швидкості обміну речовин, вразливість кісто, порушення постави і когнітивної функції. Щодо когнітивної функції, то зазвичай це розгубленість, погана пам'ять, сповільнення мисленнєвих реакцій.

Важливо додати: вищеперелічені проблеми дехто намагається вирішити за допомогою гормональної терапії, яка є неоднозначним і складним процесом. Перш ніж наважитися на таке, ретельно проконсультуйтеся з лікарем.

Натомість вітамін B6 не лише стимулює природне продукування естрогену, а й збалансовує функцію організму, яка відповідає за стимулювання регенерації клітин і захищає їх від пошкодження. Окрім цього, компонент позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної і нервової систем та допомагає запобігати віковим захворюванням.

Де шукати вітамін B6

Щоб в організмі не виникало дефіциту вітаміну B6, потрібно вибудувати правильний збалансований раціон. Велика кількість піридоксину міститься в курятині та яловичині, в яйцях. Якщо ви прихильниця рослинної дієти, то корисними джерелами вітаміну будуть броколі, цвітна капуста, солодка картопля батат і банани.

Найпростішим шляхом збагачення організму вітаміном B6 є прийом БАДів, які його містять. Проте вживати такі добавки можна лише після консультації з лікарем і за його рекомендацією.