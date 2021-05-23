Літо і сезон босоніжок зовсім близько, тому варто подбати про зовнішній вигляд своїх ніжок. Ідеальним доповненням для доглянутих стоп слугує модний педикюр.
До теми: Який педикюр буде модним у сезоні весна – літо 2021: головний тренд
Модні кольори для педикюру літа 2021
Червоний
Колір, який є актуальним для педикюру цілий рік. Він вражає своєю зухвалістю, пікантністю та ефектністю.
Помаранчевий
Різні відтінки помаранчевого багато дівчат асоціює саме з літом, теплими заходами сонця, морем. Спробуйте й ви коралове, теракотове чи неонове покриття.
Блакитний
Палітра блакитних відтінків стане у нагоді для створення модного педикюру. Зверніть увагу на бірюзовий, небесно-блакитний і колір морської хвилі.
Неоновий
Літній безтурботний і стильний образ вдало доповнить неоновий педикюр. Неонові лаки можна поєднувати з базовими кольорами, що є однією з наймодніших комбінацій сезону, щоб отримати зухвалий, легкий і неперевершений результат.
Білий
Білий педикюр – ледь не головний літній нейл-тренд. У цьому випадку можна експериментувати з ідеально білим кольором або молочними відтінками морських мушель. Педикюр у такому стилі нагадує про теплу Грецію.
Фіолетовий
Яскраво-фіолетове покриття на пальцях ніг матиме красивий вигляд у будь-яких босоніжках. Продовжуйте фантазувати з варіаціями кольору – від пастельного до майже флуоресцентного пурпурного.