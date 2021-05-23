Лето и сезон босоножек совсем близко, поэтому стоит позаботиться о внешнем виде своих ножек. Идеальным дополнением для ухоженных стоп служит модный педикюр.

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Модные цвета для педикюра летом 2021

Красный

Цвет, который является актуальным для педикюра круглый год. Он поражает своей дерзостью, пикантностью и эффектностью.

Оранжевый

Различные оттенки оранжевого многие девушки ассоциируют именно с летом, теплыми закатами, морем. Попробуйте и вы коралловое, терракотовое или неоновое покрытие.

Голубой

Палитра голубых оттенков пригодится для создания модного педикюра. Обратите внимание на бирюзовый, небесно-голубой и цвет морской волны.

Неоновый

Летний беззаботный и стильный образ удачно дополнит неоновый педикюр. Неоновые лаки можно сочетать с базовыми цветами, что является одной из самых модных комбинаций сезона, чтобы получить дерзкий, легкий и непревзойденный результат.

Белый

Белый педикюр – чуть ли не главный летний нейл-тренд. В этом случае можно экспериментировать с идеально белым цветом или молочными оттенками морских ракушек. Педикюр в таком стиле напоминает о теплой Греции.

Фиолетовый

Ярко-фиолетовое покрытие на пальцах ног будет иметь красивый вид в любых босоножках. Продолжайте фантазировать с вариациями цвета – от пастельного до почти флуоресцентного пурпурного.