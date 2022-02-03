Біллі Айліш пофарбувала волосся в чорний і зібрала 9 мільйонів лайків: трендове фото
Джерело:інстаграм Біллі Айліш
Біллі Айліш знову змінила колір волосся. Популярна американська співачка поділилася світлиною з новим hairstyle зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 100 мільйонів. Публікація зірки вже зібрала понад 9 мільйонів вподобань.
Знаменита красуня пофарбувала волосся в чорний колір через 2 місяці після того, як стала білявкою. Останнім часом б'юті-експерименти Біллі Айліш є непередбачуваними і вражають шанувальників.
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Біллі Айліш пофарбувала волосся
На селфі в інстаграмі Біллі Айліш показала оновлений колір волосся. Спочатку вона була білявкою, потім шатенкою з шоколадним відтінком, а тепер стала брюнеткою. Зірка позувала на камеру в чорній захисній масці та в чорному худі. Протягом доби публікація співачки зібрала 9 мільйонів лайків і більше 72 тисяч коментарів.
Вона повернулася,
– прокоментувала власний допис Біллі Айліш.
Біллі Айліш знову з чорним волоссям / Фото з інстаграму співачки
Реакція шанувальників
- "Красива";
- "Мій улюблений колір волосся";
- "Повернення у 2019";
- "Вона повернулася";
- "Ера волосся у чорному кольорі повернулася";
- "А можна зелено-чорний знову, будь ласка?".
Раніше стало відомо, що Біллі Айліш мала руде волосся протягом тижня у 2021 році. Тимчасові червоні пасма трендсеттерки були перехідним відтінком, аби безпечно із білявки перейти у шоколадно-коричневий колір. Потім зірка приголомшила зміною іміджу – стала шатенкою. Перед цим в одному з інтерв'ю вона зізналася, що на рішення перефарбуватися у "блонд" її підштовхнули її ж фанати.