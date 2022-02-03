Билли Айлиш покрасила волосы в черный и собрала 9 миллионов лайков: трендовое фото

Билли Айлиш снова сменила цвет волос. Популярная американская певица поделилась фотографией с новым hairstyle со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 100 миллионов. Публикация звезды собрала больше 9 миллионов лайков.

Знаменитая красавица покрасила волосы в черный цвет через 2 месяца после того, как стала блондинкой. В последнее время бьюти-эксперименты Билли Айлиш являются непредсказуемыми и поражают поклонников.

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Билли Айлиш покрасила волосы

На селфи в инстаграме Билли Айлиш показала обновленный цвет волос. Сначала она была блондинкой, потом шатенкой с шоколадным оттенком, а теперь стала брюнеткой. Звезда позировала на камеру в черной защитной маске и в черном худи. В течение суток публикация певицы собрала 9 миллионов лайков и больше 72 тысяч комментариев.

Она вернулась,

– прокомментировала собственное сообщение Билли Айлиш.



Билли Айлиш снова с черными волосами / Фото из инстаграма певицы

Реакция поклонников

"Красивая";

"Мой любимый цвет волос";

"Возвращение в 2019";

"Она вернулась";

"Эра волос в черном вернулась";

"А можно зелено-черный снова, пожалуйста?".

Ранее стало известно, что у Билли Айлиш были рыжие волосы в течение недели в 2021 году. Временные красные пряди трендсеттера были переходным оттенком, чтобы безопасно с блондинки перейти в шоколадно-коричневый цвет. Позже звезда ошеломила сменой имиджа – стала шатенкой. Перед этим в одном из интервью она призналась, что на решение перекраситься в "блонд" ее подтолкнули ее же фанаты.