Не виключено, що новий "блонд" Джіджі Хадід може бути лише перукою. Проте така смілива і модна техніка фарбування волосся стане справжнім хітом в індустрії краси у 2022 році.

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Джіджі Хадід постала на обкладинці глянцю білявкою

Джіджі Хадід дала розгорнуте інтерв'ю журналу InStyle. Відома модель і молода матуся розповіла про своє дитинство, шкільні роки, роботу, материнство, важкі часи у житті, спілкування зі шанувальниками, а також поділилася думкою про молодих дівчат, які часто використовують фільтри на фото в інстаграмі.

Щодо останнього то зірка зазначила: "Не можна звинувачувати молодих дівчат. Люди думають, що моделі завжди прагнуть до досконалості, але коли я дивлюся на екран комп'ютера, я не перевіряю, чи добре я виглядаю. Я дивлюся на себе як на частину іміджу. Я думаю, що хороша модель повинна покладатися на власну думку про те, як вона виглядає, тому що кожен фотограф, стиліст і візажист бачить її красу по-різному. Це не по-справжньому, якщо ви намагаєтеся контролювати креатив настільки, що завжди виглядаєте однаково. Крім того, я бачив своє обличчя під будь-яким кутом, під будь-яким освітленням, у кожному макіяжі. Я ціную своє обличчя за його дивні ракурси. Я використовую симпатичні фільтри, звичайно. Деякі з них для мене занадто інтенсивні. Але я думаю, що чим більше ви використовуєте їх, тим більш нормальним це стає, тому ви повинні реалістично розуміти всередині, що не можна робити це постійно".

Читайте повну версію інтерв'ю на сайті InStyle.



Джіджі Хадід на обкладинці глянцю / Фото з інстаграму InStyle

Що стосується нового образу Джіджі Хадід для зйомок InStyle, то над ним працювала велика команда професіоналів. Біляві локони зі затемненими коренями і кінцями та легкі хвилі на волоссі моделі створював зірковий hair-стиліст Bob Recine. Майстринею натурального макіяжу в нюдових відтінках, який неймовірно вдало підкреслив природну красу обличчя Джіджі, стала візажистка Ерін Парсонс, що неодноразово вже співпрацювала зі сестрами Хадід. А за нейл-дизайн новоспеченої білявки відповідала відома манікюристка Мей Каваджирі, відома роботою із Марком Джейкобсом.



Відома модель приміряла біляві локони / Фото з інстаграму InStyle



Ефектний б'юті-образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму InStyle



Природний макіяж і розкішна зачіска / Фото InStyle



Джіджі Хадід позувала з карамельними білявими локонами / InStyle

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