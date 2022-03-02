Француженкам важливо, аби стрижка відповідала філософії їхнього життя. Hair-стиліст Роман Сис зазначає, що французькі дівчата віддають перевагу безтурботній вишуканості у стилі стрижок. Вони завжди в пошуку максимального комфорту, уникають ідеального глянцевого вигляду, зокрема під час створення зачісок.

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Якщо ви також прихильниця невимушених, розслаблених і водночас розкішних образів, то беріть приклад із француженок стосовно підходу до вибору укладок. Надихайтеся наймоднішими жіночими стрижками 2022 року, які подобаються парижанкам і не тільки.

Модні стрижки, від яких француженки у захваті

Французький боб

Трендсеттери і hair-стилісти визнають френч-боб однією з наймодніших стрижок цього року. Зачіска характерна дуже коротким бобом із рівним зрізом, часто її доповнюють чубчиком. Варіант буде ідеальним для жінок, які не хочуть витрачати багато часу на вкладання волосся. Стрижка – універсальна: підійде як власницям прямого, так і хвилястого волосся.



Модна стрижка / Фото з інстаграму @gabinascimentohair

Довге волосся з чубчиком

Стиль Джейн Біркін надихає багатьох француженок змінювати імідж. Особливої уваги заслуговує стрижка акторки – подовжений чубчик у поєднанні з довгим волоссям. Зачіска має витончений і невимушений вигляд. Провідні hair-стилісти розповідають, що у 2022 чубчик досягне піку своєї популярності. Наприклад, на показах світових брендів можна було побачити чимало варіацій розслабленого і недбалого чубчика.



Стильний вигляд волосся / Фото з інстаграму @juliesfi

Шеггі

Каскадна багатошарова стрижка шеггі пережила цьогорічне відродження, і саме француженки очолили його. Ця позачасова французька зачіска є чимось середнім між довгим і коротким волоссям і має м'які текстуровані шари, що підкреслюють недбалий образ французької жінки. Техніка схожа на олдскульну драбинку, але виконується в хаотичному порядку, завдяки чому стрижка невибаглива в укладанні та утворює ефектний об'єм.



Французький стиль стрижки / Фото з інстаграму @camillecharriere