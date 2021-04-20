Больше вреда, чем пользы: какие компоненты в составе шампуня портят ваши волосы
Прежде чем купить любое средство для ухода за волосами, нужно внимательно прочитать этикетку и убедиться, что в его составе нет вредных компонентов. Ведь отдельные компоненты могут иметь кратковременный положительный эффект и одновременно ослаблять здоровые волосы и портить их внешний вид.
Источник:Harper's Bazaar
Иногда шампунь может принести вашим волосам больше вреда, чем пользы. Чтобы этого не случилось пользуйтесь средствами, которые не содержат в своем составе перечисленных ниже ингредиентов.
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Какие составляющие шампуня являются вредными для волос
- Сульфаты. Эти вещества помогают шампуню образовывать густую пену на шевелюре во время ее мытья. Однако они также могут вызывать зуд, раздражение, сыпь и пересушивать кожу. Также шампуни с содержанием сульфатов раскрывают чешуйки волос, что приводит к быстрому вымыванию краски и кератина, поэтому со временем локоны становятся чересчур пушистыми.
- Парабены. Такой тип наиболее распространенных консервантов часто используют для выработки косметики. Парабены стимулируют слишком активную выработку женских гормонов – эстрогенов, чем нарушают их нормальное функционирование. Высокое содержание парабенов в косметическом средстве может спровоцировать раздражение, в частности, кожи головы.
- Полиэтиленгликоль (ПЭГ). В низкой концентрации вещества также являются очень опасными для кожи, потому что раздражают ее, пересушивают волосы, лишая их естественной влаги, что впоследствии провоцирует шелушение и появление перхоти.
- Диэтаноламин (DEA) и триэтаноламин (TEA). Такие компоненты образуют пену и поддерживают консистенцию средства. Но у многих людей есть аллергическая реакция на DEA и TEA, что проявляется в виде перхоти и сухости кожи головы, ведь эти органические соединения удаляют природный кератин из прядей, делая волосы пушистыми и непослушными.
- Изопропиловый спирт. Ингредиент можно найти в составе многих косметических средств. Изопропиловый спирт предназначен сохранять косметику дольше указанного срока без потери идеальной консистенции. Зато спирт травмирует естественный барьер и легко проникает через тонкую кожу головы. В результате дерма становится обезвоженной и более уязвимой к вредным внешним факторам.
- Кокамид DEA – производная жирной кислоты кокосового масла, поэтому многие люди ошибочно считают его безопасным. Именно эта разновидность кокамида помогает закрепить запахи ароматизаторов в косметике и шампунях, но он делает состав продукта очень очищающим и токсичным. Из-за этого волосы пересыхают и появляется зуд.
- Силиконы. Они образуют на волосах оболочку, что позволяет им иметь более блестящий и гладкий вид. С другой стороны, это вредно, потому что такая пленка закрывает доступ питательных веществ к локонам и закупоривает поры на коже головы. Силиконы обладают накопительным свойством, поэтому в случае регулярного использования волосы станут тусклыми и ломкими.
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