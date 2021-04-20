Прежде чем купить любое средство для ухода за волосами, нужно внимательно прочитать этикетку и убедиться, что в его составе нет вредных компонентов. Ведь отдельные компоненты могут иметь кратковременный положительный эффект и одновременно ослаблять здоровые волосы и портить их внешний вид.

Иногда шампунь может принести вашим волосам больше вреда, чем пользы. Чтобы этого не случилось пользуйтесь средствами, которые не содержат в своем составе перечисленных ниже ингредиентов. Полезный материал: "Меня тестируют": почему мультфильм с кроликом Ральфом заставляет плакать и является таким важным Какие составляющие шампуня являются вредными для волос Сульфаты. Эти вещества помогают шампуню образовывать густую пену на шевелюре во время ее мытья. Однако они также могут вызывать зуд, раздражение, сыпь и пересушивать кожу. Также шампуни с содержанием сульфатов раскрывают чешуйки волос, что приводит к быстрому вымыванию краски и кератина, поэтому со временем локоны становятся чересчур пушистыми.

Эти вещества помогают шампуню образовывать густую пену на шевелюре во время ее мытья. Однако они также могут вызывать зуд, раздражение, сыпь и пересушивать кожу. Также шампуни с содержанием сульфатов раскрывают чешуйки волос, что приводит к быстрому вымыванию краски и кератина, поэтому со временем локоны становятся чересчур пушистыми. Парабены. Такой тип наиболее распространенных консервантов часто используют для выработки косметики. Парабены стимулируют слишком активную выработку женских гормонов – эстрогенов, чем нарушают их нормальное функционирование. Высокое содержание парабенов в косметическом средстве может спровоцировать раздражение, в частности, кожи головы.

Такой тип наиболее распространенных консервантов часто используют для выработки косметики. Парабены стимулируют слишком активную выработку женских гормонов – эстрогенов, чем нарушают их нормальное функционирование. Высокое содержание парабенов в косметическом средстве может спровоцировать раздражение, в частности, кожи головы. Полиэтиленгликоль (ПЭГ). В низкой концентрации вещества также являются очень опасными для кожи, потому что раздражают ее, пересушивают волосы, лишая их естественной влаги, что впоследствии провоцирует шелушение и появление перхоти. View this post on Instagram A post shared by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) Диэтаноламин (DEA) и триэтаноламин (TEA). Такие компоненты образуют пену и поддерживают консистенцию средства. Но у многих людей есть аллергическая реакция на DEA и TEA, что проявляется в виде перхоти и сухости кожи головы, ведь эти органические соединения удаляют природный кератин из прядей, делая волосы пушистыми и непослушными.

Такие компоненты образуют пену и поддерживают консистенцию средства. Но у многих людей есть аллергическая реакция на DEA и TEA, что проявляется в виде перхоти и сухости кожи головы, ведь эти органические соединения удаляют природный кератин из прядей, делая волосы пушистыми и непослушными. Изопропиловый спирт. Ингредиент можно найти в составе многих косметических средств. Изопропиловый спирт предназначен сохранять косметику дольше указанного срока без потери идеальной консистенции. Зато спирт травмирует естественный барьер и легко проникает через тонкую кожу головы. В результате дерма становится обезвоженной и более уязвимой к вредным внешним факторам.

Ингредиент можно найти в составе многих косметических средств. Изопропиловый спирт предназначен сохранять косметику дольше указанного срока без потери идеальной консистенции. Зато спирт травмирует естественный барьер и легко проникает через тонкую кожу головы. В результате дерма становится обезвоженной и более уязвимой к вредным внешним факторам. Кокамид DEA – производная жирной кислоты кокосового масла, поэтому многие люди ошибочно считают его безопасным. Именно эта разновидность кокамида помогает закрепить запахи ароматизаторов в косметике и шампунях, но он делает состав продукта очень очищающим и токсичным. Из-за этого волосы пересыхают и появляется зуд. View this post on Instagram A post shared by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) Силиконы. Они образуют на волосах оболочку, что позволяет им иметь более блестящий и гладкий вид. С другой стороны, это вредно, потому что такая пленка закрывает доступ питательных веществ к локонам и закупоривает поры на коже головы. Силиконы обладают накопительным свойством, поэтому в случае регулярного использования волосы станут тусклыми и ломкими.