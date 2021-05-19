Блиск і зволоження в одному продукті – лінійки губних помад Ultralip. Зокрема, варто побачити, які пігментовані відтінки увійшли до колекції.

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Glossier представили нову помаду

У колекцію Ultralip увійшли 9 відтінків – від тофі й півоній до апельсину. Склад помади включає поживну суміш з 3 олій: жожоба, пінника лугового і кавуна. Олії здатні витримувати вологу, що допомагає губам зберігати м’якість та еластичність.

Щодо паковання, то кожен продукт лінійки Ultralip має ніжно-рожевий флакон, характерний для Glossier. А на кінчику помад викарбувана фірмова літера G.

Ідея Ultralip у тому, що ідеальний засіб для губ не повинен мати компромісів. У них є все: колір помади, блиск,живлення та зволоження засобу для губ. І все це в зручному флаконі,

– розповідають представники бренда.

Цікаво, що раніше про реліз нового б'юті-продукту натякнула Олівія Родріго: у відео Beauty Secrets для американського Vogue вона використовувала Ultralip для свого щоденного макіяжу. Таким чином шанувальники продукції бренда ще більше чекали на новинку.