Косметичний бренд MAC вже не вперше створює косметику для б'юті-перевтілень у лиходійок світу Disney. Раніше можна було побачити фірмову косметику, на яку виробників надихнули образи Маліфісенти, злої королеви з анімаційного фільму "Білосніжка і 7 гномів" і навіть Доктора Фасільє.

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Косметика у стилі Круелли де Віль

Популярний б'юті-бренд випустив лімітовану колекцію косметики саме перед виходом фільму "Круелла". Продукти від MAC передають естетику епохи кінця 70-х і початку 80-х. Саме в той час обдарована лиходійка створювала свій фірмовий стиль.

Серед 9 косметичних засобів особливої уваги заслуговує яскраво-червона помада, яка завжди була акцентом у макіяжі Круелли. Окрім червоного відтінку, MAC представили ще 6 кольорів: малинові, сливові матові та інші.

Аби повторити культовий макіяж очей злодійки зі світу Disney, бренд пропонує двосторонній олівець з чорним пігментом, який називається De-Vinyl, а також із кристально-білим – Tightly Laced. Зокрема, до складу колекції входить палітра тіней Cruella To Be Kind. У палетці можна побачити 8 холодних відтінків у матовому, атласному і мерехтливому пігменті.