Блеск и увлажнение в одном продукте – линейка губных помад Ultralip. В частности, стоит увидеть, какие пигментированные оттенки вошли в коллекцию.

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Glossier представили новую помаду

В коллекцию Ultralip вошли 9 оттенков – от тоффи и пионов до апельсина. Состав помады включает питательную смесь из 3 масел: жожоба, пенника лугового и арбуза. Масла способны выдерживать влагу, что помогает губам сохранять мягкость и эластичность.

Касательно упаковки, то каждый продукт линейки Ultralip имеет нежно-розовый флакон, характерный для Glossier. А на кончике помад отчеканена фирменная буква G.

Идея Ultralip в том, что идеальное средство для губ не должно иметь компромиссов. В них есть все: цвет помады, блеск, питание и увлажнение средства для губ. И все это в удобном флаконе,

– рассказывают представители бренда.

Интересно, что ранее о релизе нового бьюти-продукта намекнула Оливия Родриго: в видео Beauty Secrets для американского Vogue она использовала Ultralip для своего ежедневного макияжа. Таким образом поклонники продукции бренда еще больше ждали новинку.