Летом 2021 можно экспериментировать с цветочками в стиле мультиков, милыми лаконичными букетами, плетением листья, целыми цветочными картинами на ногтях. Вам пригодится подборка из 10 невероятно красивых и модных идей для цветочного маникюра, который будет собирать комплименты от окружающих.
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10 самых модных идей цветочного маникюра на лето 2021
Нежное классическое сочетание голубого цвета с белым
Пастельный романтизм
Игра с контрастом
На стильном серебряном фоне
Эмоциональные цветы
Ромашковое поле
Желтые цветы на ногтях для солнечного лета
Черно-белый цветочный микс
Лаконичный маникюр может быть эффектным
Золотые лепестки