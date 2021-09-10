БМС, маски і вмивання: Джамала поділилася своїми секретами краси

Українська співачка, переможниця 61-го конкурсу "Євробачення", 38-річна Джамала знає, як правильно доглядати за шкірою і волоссям, аби вони були в бездоганному стані. Зірка розповіла своїм підписникам в інстаграмі, яких у неї майже 900 тисяч, про власну б'юті-рутину.

Співачка написала в публікації, яку назвала "рубрика б'юті-шмуті", що її підхід до догляду за собою є доволі хаотичним, а косметичні засоби вона часто змінює, тому фаворитів не має. Проте у Джамали є кілька улюблених процедур, які вона намагається проводити регулярно.

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Б'юті-рутина Джамали

Співачка ніколи не нехтує процесом вмивання. Вона завжди тонізує шкіру обличчя зранку, а потім ретельно очищує його від косметики.

Джамала намагається хоча б 1 раз на 2 тижні відвідувати свого косметолога і робити салонні б'юті-процедури.

Dermadrop – мастхев Джамали. Вона робить "холодний" масаж обличчя, який створює ефект зими прямо на шкірі. Процедура не передбачає ін’єкцій, не залишає слідів, а дарує ніжні відчуття і хороший стан дерми.

"БМС – це особливий вид гімнастики зі стимулятором для м’язів обличчя і шиї. Крута штука, рекомендую", – зазначила у своєму дописі зіркова красуня.

Для догляду за тілом знаменитість обирає тайський масаж. З його допомогою вона розслабляється після важливих виступів, виснажливих танцювальних тренувань та напружених репетицій.

Процедуру Onda & Shwarzy Джамала робить для плоского живота та корекції контурів тіла 3 – 4 рази на місяць.

Щодо догляду за волоссям, то зірка наносить маску MoroccanOil на локони 1 раз на тиждень.



Українська співачка Джамала / Фото з інстаграму зірки



Секрети догляду за шкірою і волоссям Джамали / Фото з інстаграму зірки



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