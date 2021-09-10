БМС, маски и умывания: Джамала поделилась своими секретами красоты

Украинская певица, победительница 61-го конкурса "Евровидение", 38-летняя Джамала знает, как правильно ухаживать за кожей и волосами, чтобы они были в безупречном состоянии. Звезда рассказала своим подписчикам в инстаграме, которых у нее почти 900 тысяч, о собственной бьюти-рутине.

Певица написала в публикации, которую назвала "рубрика бьюти-шмути", что ее подход к уходу за собой довольно хаотичен, а косметические средства она часто меняет, поэтому фаворитов нет. Однако у Джамалы есть несколько любимых процедур, которые она старается проводить регулярно.

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Бьюти-рутина Джамалы

Певица никогда не пренебрегает процессом умывания. Она всегда тонизирует кожу лица утром, а затем тщательно очищает его от косметики.

Джамала старается хотя бы 1 раз в 2 недели посещать своего косметолога и делать салонные бьюти-процедуры.

Dermadrop – мастхев Джамалы. Она делает "холодный" массаж лица, который создает эффект зимы прямо на коже. Процедура не предусматривает инъекций, не оставляет следов, а дарит нежные ощущения и хорошее состояние дермы.

"БМС – это особый вид гимнастики со стимулятором для мышц лица и шеи. Крутая штука, рекомендую", – отметила в своем сообщении звездная красавица.

Для ухода за телом знаменитость выбирает тайский массаж. С его помощью она расслабляется после важных выступлений, изнурительных танцевальных тренировок и напряженных репетиций.

Процедуру Onda & Shwarzy Джамала делает для плоского живота и коррекции контуров тела 3 – 4 раза в месяц.

Что касается ухода за волосами, то звезда наносит маску MoroccanOil на локоны 1 раз в неделю.



Украинская певица Джамала / Фото из инстаграма звезды



Секреты ухода за кожей и волосами Джамалы / Фото из инстаграма звезды



Как нужно заботиться о естественной красоте / Фото из инстаграма Джамалы