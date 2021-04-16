Боб на густых волосах: как подстричь, укладывать и носить
Боб-каре – это главный hair-тренд 2021. Стрижка сочетает в себе универсальность и популярность. Существует немало вариаций боба: А-силуэт, французский, боб-бойфренд и другие. Каждый из вариантов может подходить к различным типам лица и образов. Особенность в структуре волос. Если у вас густая шевелюра, то вам пригодятся несколько полезных советов, которые помогут создать красивое боб-каре.
Источник:tochka.net
Боб-каре может выглядеть по-разному – в зависимости от структуры и длины волос. Обладательницам густых волос стоит воспользоваться полезными советами, чтобы прическа удачно дополняла образ, а не испортили его.
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Советы для создания укладки и ношение боба на густых волосах
- Не делайте тупого среза. Гладкий и идеально ровный срез волос добавляют стрижке чрезмерной аристократичности и старомодности. Вместо этого попробуйте трендовый срез для густых волос. Чтобы его повторить, парикмахеры используют ножницы и бритву, которые помогают получить стильные взъерошенные и игривые кончики.
- Наслаивайте. Если избегать слоев на шевелюре, то существует риск получить "треугольную" прическу на густых волосах. Дополнительные слои делают боб густыми и пышными у корней.
- Длинные пряди оставляйте возле лица. Не срезайте локоны, которые могут красиво обрамлять лицо, даже с целью создать многослойность. Длинные передние пряди или челка – замечательный вариант для боба на густой шевелюре.
- Минимизируйте использование стайлинга. В укладке Боба стоит придерживаться минималистичного стиля. Зато важно подчеркнуть естественную текстуру волос. Но необязательно использовать для этого много стайлинговых средств. Нанесите на свежевымытые волосы тектстуруючий крем или спрей с морской солью, затем руками сформируйте укладку, дождитесь, чтобы стайлинговый продукт высох, и зафиксируйте локоны.
- Выбирайте боб, в зависимости от своего типа волос. Напомним еще раз: кудрявой шевелюре не подойдет стрижка с ровным срезом, а обладательницам тонких волос стоит отдать предпочтение объемным вариантам со множеством слоев. Таким образом Вы сможете избежать неудачных попыток укладывания непослушных прядей.
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