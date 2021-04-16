Боб-каре – это главный hair-тренд 2021. Стрижка сочетает в себе универсальность и популярность. Существует немало вариаций боба: А-силуэт, французский, боб-бойфренд и другие. Каждый из вариантов может подходить к различным типам лица и образов. Особенность в структуре волос. Если у вас густая шевелюра, то вам пригодятся несколько полезных советов, которые помогут создать красивое боб-каре.