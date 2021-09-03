Укладки і зачіски відомих красунь зазвичай просто повторити і вони можуть ефектно доповнити будь-який образ. Додайте їх у свій б'юті-арсенал та кожного осіннього дня насолоджуйтеся трендовим і оновленим відображенням у дзеркалі.

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7 стильних зачісок на кожен день осені

Природні хвилі

Тренд на "пляжні" хвилі залишиться актуальний і восени. Локони, які легкою та вільною хвилею спадають на плечі, вдало підійдуть жінкам із різним типом волосся. Щоб створити таку укладку, нанесіть на вологі пасма мус і зафіксуйте локони феном зі спеціальною насадкою.



Пляжні хвилі на волоссі / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Низький хвіст

Строгий хвіст із прямим проділом, закріплений на потилиці, як у Зендеї – елегантне рішення для осіннього образу. Зачіскою в стилі "power woman" можна доповнювати як робочий аутфіт, так і вишукану сукню для вечірки з особливої нагоди.



Елегантна зачіска / Фото з інстаграму Зендеї

Недбалий пучок

Щоб додати образу грайливого і безтурботного шику, достатньо зробити із волосся пучок із легкими скуйовдженими пасмами, які мають дуже милий вигляд. Розслабленість у зачісках – тренд осені 2021.



Стильний пучок / Фото з інстаграму Зендеї

Хвіст у стилі "поні тейл"

Гладенький високий хвіст на маківці обожнює не лише Аріана Гранде, але й інші селебріті. Зачіска не вирізняється зручністю, але справляє ефектне враження.



Модний хвіст / Фото з інстаграму Аріани Гранде

Кокетливі "ріжки"

Щоб урізноманітнити повсякденний образ, варто спробувати таку милу зачіску. Спробуйте поділити волосся на 2 частини і зібрати його в 2 пучка або виділіть лише кілька пасм на пучки, а основну частину шевелюри розпустіть.



Пучки Джей Ло / Фото з інстаграму співачки

Косички

Ще один різноманітний hair-тренд, який ідеально підійде для осені. Експериментуйте з різними варіаціями косичок: одна чи дві, об'ємні колоски, тонкі косички з передніх пасм, які ніжно обрамляють обличчя.



Дуа Ліпа з 2 косичками / Фото з інстаграму співачки

Кучері

Укладкою варто доповнити святковий образ. Надихайтеся голлівудськими локонами, афрокучерами, пишними хвилями і вибирайте те, що вам найбільше до вподоби.



Локони Дженніфер Лоуренс / Фото з інстаграму Ханга Ванго