Б'юті-образи зірок на Венеційському кінофестивалі ще раз підтвердили, що бордова помада – це красиво і модно. З яскравим акцентом на губах кожна жінка почуватиметься більш впевненою.

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Бордова помада і як її вибрати

Бордова помада повертає свою актуальність у сезоні осінь – зима 2021. Адже зазвичай влітку світові модниці віддають перевагу помаранчевому кольору, а восени поповнюють косметичку більш темними відтінками помади бордового кольору.

Вибираючи бордову помаду, переконайтеся, що її колір темніший, ніж класичний червоний. А вибір насиченості – залежить лише від ваших вподобань. Якщо ви прихильниця сміливих б'юті-експериментів, то спробуйте виразний відтінок черешні, який вражає своєю благородністю і "дорогим" виглядом на губах. Для тих, хто прагне створити ефектний образ вамп-жінки підійдуть відтінки, наближені до чорного, або бордово-коричнева помада. Красуні, які люблять більш стриманий макіяж, можуть зупинитися на відтінку зі соковитої вишневої гами – бордово-червоному.



Звабливий відтінок на губах / Фото з інстаграму @sarasampaio​

Восени 2021 ви можете наносити різні текстури бордової помади на губи. Провідні візажистки, які працюють на модних показах, виділяють матову бордову помаду, яка допомагає створити образ femme fatale без додаткових акцентів у макіяжі.

Протилежністю згаданої трендової текстури є глянцева. Ефектний і звабливий вологий блиск на губах доречно доповнить образ для заходу з особливої нагоди. А темні помади зі сатиновою текстурою нададуть губам м'якого сяйва й гармонійно виглядатимуть із повсякденним вбранням, якщо ви звикли робити яскравий акцент у мейк-апі навіть в будні дні.



Моделі вибирають бордову помаду / Фото з інстаграму @armanibeauty



Макіяж губ на осінь / Фото з інстаграму @maxmara



Глибокий відтінок помади / Фото з інстаграму @patrickta

Як наносити помаду бордового кольору

Раніше перед нанесенням темної помади потрібно було виділяти контур, аби полегшити "заповнення" губ кольором, довершити макіяж губ, використанням олівця посприяти акуратному вигляду помади. Проте тренди цьогорічного осіннього сезону дозволяють порушувати правила.



Макіяж з бордовою помадою / Фото з інстаграму @armanibeauty

Наносіть бордову помаду на губи без олівця. Потім подушечками пальців "постукайте" по контуру губ, аби він здавався нечітким, розмитим. Такий недбалий ефект надає губач вигляду, наче вони щойно після поцілунку. Б'юті-тренд вважають одним із найбільш сексуальних. Проте із надто темними помадами не варто повторювати такий трюк.