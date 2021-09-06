Джей Ло поразила свою 174-миллионную аудиторию в инстаграме идеальной кожей в новом макияже. Впрочем, звезда сама призналась в одном интервью, что кожа – это единственное, о чем ее спрашивают чаще, чем о фильмах и музыке. Мэри Филлипс позаботилась, чтобы в новом мейк-апе звезды ее тон лица был безупречным бронзовым, отдельные участки лица сияли благодаря хайлайтеру, а блеск на губах глянцево блестел.

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Бронзовый макияж Дженнифер Лопес: как повторить за 6 шагов

Подготовка кожи. Первый и самый важный этап. Первым делом нужно нанести на лицо увлажняющий крем и распределить матирующий праймер по Т-зоне. Для тона используйте осветляющую основу, нанося ее влажным спонжем. Затем используйте консилер с кремовой текстурой под глаза и на другие участки, где необходима небольшая маскировка. Зафиксируйте все предыдущие бьюти-шаги пудрой.



Секрет идеального вида кожи / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Скульптурная кожа Джей Ло. У знаменитой красавицы лицо имеет особенно роскошный вид. Чтобы достичь эффекта сияющей и скульптурной кожи, следует применять несколько пудр для контуринга и осветления. Матовый теплый оттенок коричневого наносите на лоб, виски, скулы и линии подбородка. Кистью меньшего размера распределите пудру более прохладного коричневого оттенка под скулами. Розовый оттенок используйте на "яблочках" щек, а веерной кистью нанесите мерцающий хайлайтер на участок скул. После нанесения каждого нового оттенка, не забывайте тщательно растушевывать их границы, чтобы получить бесшовное покрытие.

У знаменитой красавицы лицо имеет особенно роскошный вид. Чтобы достичь эффекта сияющей и скульптурной кожи, следует применять несколько пудр для контуринга и осветления. Матовый теплый оттенок коричневого наносите на лоб, виски, скулы и линии подбородка. Кистью меньшего размера распределите пудру более прохладного коричневого оттенка под скулами. Розовый оттенок используйте на "яблочках" щек, а веерной кистью нанесите мерцающий хайлайтер на участок скул. После нанесения каждого нового оттенка, не забывайте тщательно растушевывать их границы, чтобы получить бесшовное покрытие. Оформление бровей. Чтобы выполнить следующий этап, вам понадобится карандаш. Зарисуйте пробелы по участку бровей тонкими, похожими на волоски, штрихами. После этого аккуратно расчешите брови специальной щеточкой, смоченной воском для бровей, который обеспечит стойкий вид волосков в течение всего дня или вечера, а также это придаст им глянцевый эффект ламинированных бровей.



Идея макияжа от Джей Ло / Фото из инстаграма звезды

Макияж глаз. Первым делом нужно нанести на веки основу для теней. Что касается оттенков теней, то отдавайте предпочтение нейтральной палитре. Возьмите кисть для растушевки и матовые коричневые тени. Нанесите продукт вдоль нижней части века над линией роста ресниц. Не меняя оттенок, распределите тени по нижних веках, а затем тоже самое сделайте мерцающим золотым оттенком с помощью плоской кисти.



Мейк-ап на каждый день и для вечеринки / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес