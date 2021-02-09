Як користуватися пудрою: 6 помилок, які не варто повторювати
Пудру називають "королевою макіяжу". Адже вона призначена для вирівнювання рельєфу шкіри, нейтралізації жирного блиску, фіксації мейк-апу, а також пудра слугує базою для інших сухих текстур. Проте багато жінок не задоволені її ефектом. Ймовірно, тому що вони неправильно наносять косметичний продукт.
Джерело:Cosmopolitan
Зіркова візажистка Альона Лапіна розповіла про міфи, які побутують навколо пудри. Якщо після використання продукту він надто помітний на шкірі, у вас більш підкреслені зморшки чи з’являються прищі, то ви просто допускаєте кількох помилок під час створення макіяжу. Адже пудра насправді створена для підкреслення вашої краси та маскування недоліків.
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6 помилок у користуванні пудрою
- Наносити якомога більше пудри. Саме цього продукту в макіяжі не повинно бути багато. Кілька шарів пудри створюватимуть ефекти маски на вашому обличчі. Також пудра накопичуватиметься між мімічними зморшками та неестетично виділятиме їх. Натомість візажистка Альона Лапіна рекомендує використовувати розсипну пудру та пухнастий пензель для її нанесення. А отримати результат "невагомого" покриття на обличчі можна за допомогою віялового пензля.
- Щоб ефективно нанести пудру, потрібно втирати її у шкіру. Цей б’юті-продукт призначений для того, щоб закріпити макіяж та замаскувати дрібні недоліки, тому важливо для його нанесення застосовувати дуже легкі вбиваючі рухи. Зокрема, пудру потрібно використовувати після тонального крему чи праймера. Тому, якщо ви інтенсивно будете терти пензлем по обличчі, то таким чином можна "стягнути" тональну основу, тоді на шкірі з’являться плями.
- Швидке нанесення – хороший результат. Пудра допомагає жінкам зі жирним типом шкіри приховувати надмірний блиск, вирівнювати рельєф, маскувати постакне. Аби отримати бажаний результат, не потрібно спішити та наносити пудру одразу після тонального крему. Дозволяйте кожному продукту добре вбиратися та висихати, а тоді переходіть до нанесення наступного. Багато професійних візажистів використовують пудру як фінальний штрих, коли завершено навіть макіяж очей та губ.
- Після пудри можна використовувати кремові текстури. Ні, не можна. Насамперед слід застосувати усі кремові продукти: тональну основу, коректор, консилер, а потім зафіксувати їх пудрою. Наприклад, якщо по шарі пудри ви нанесете кремові рум’яна, то вони матимуть вигляд некрасивих плям.
- Пудра не може слугувати базою. Майстри макіяжу зазначають, що у випадку використання сухих продуктів для створення макіяжу можна застосовувати пудру як базу. Тобто сухі скульптори, хайлайтери, рум’яна і тіні для повік матимуть кращий ефект у поєднанні. Наприклад, якщо перед нанесенням тіней припудрити повіки, то пудра блокуватиме зайву вологу, яка властива цим ділянкам шкіри, що забезпечить стійкість тіней.
- Пудра закупорює пори. Це старий міф. Адже склад пудри у наш час змінився, і вона не лише не заважає шкірі "дихати", але й, навпаки, додатково зволожує її, захищає від агресивних зовнішніх факторів і містить у своєму складу багато активних компонентів, призначених для догляду за шкірою.
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