Пудру називають "королевою макіяжу". Адже вона призначена для вирівнювання рельєфу шкіри, нейтралізації жирного блиску, фіксації мейк-апу, а також пудра слугує базою для інших сухих текстур. Проте багато жінок не задоволені її ефектом. Ймовірно, тому що вони неправильно наносять косметичний продукт.