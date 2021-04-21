Буде проводити медіакампанії бренда: яка японська модель стала амбасадором Estee Lauder
Estee Lauder – це американська компанія, відомий виробник косметики і парфумерії. Представники бренда назвали ім'я нового амбасадора, який буде представляти Estee Lauder на їхніх цифрових, телевізійних, торгових та друкованих виданнях, а також проводитиме кампанії на внутрішніх і туристичних ринках. Ним стала японська модель та авторка пісень Koki.
Джерело:RetailNews.asia
Перша кампанія з участю 18-річної японської красуні, яка також відома як Міцукі Кімура, вийде вже у квітні цього року. Відомо, що дівчина буде обличчям рекламних кампаній бренда по всьому світу.
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Хто став новим амбасадором Estee Lauder
У квітні вже можна буде побачити першу колаборацію японської моделі Koki та бренда Estee Lauder. Косметичну та парфумерну компанію називають "гігантом краси у всьому світі". Міцукі Кімура також, незважаючи на свій юний вік, вже має досвід роботи з відомими брендами.
Koki внесе свіжу енергію в бренд Estee Lauder. Ми раді співпрацювати з нею, щоб пов'язати наш бренд із новим поколінням споживачів в Японії і по всьому світі, продовжуючи спадщину компанії, яка прославляє жінок різного віку і національностей,
– заявляє президент групи компанії Estee Lauder Стефан де ла Фавері.
Коментуючи свою роль у майбутніх рекламних кампаніях, Koki сказала: "Це мрія, яка здійснилася – приєднатися до бренда Estee Lauder. Це такий знаковий бренд, який люблять стільки жінок у всьому світі. Я маю честь і вдячність бути частиною цього".
Нагадаємо, що раніше Міцукі Кімура співпрацювала з Valentino, взявши участь в його рекламній кампанії, через яку бренд звинуватили у неповазі до японської культури. У результаті модний дім видалив публікації та вибачився. Зокрема, модель ходила по модному подіумі на показах таких брендів, як Fila, Coach та Chanel.
Що відомо про японську модель Koki
- Справжнє ім'я Koki – Міцукі Кімура. Вона народилася і виросла в Токіо.
- Свою модельну кар'єру дівчина розпочала у 2018 році, і майже одразу з'явилася на обкладинках кількох відомих модних глянців в Японії та загалом в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Серед них: Harper's Bazaar Hong Kong, ELLE Japan, ELLE Hong Kong, Marie Claire Japan та InStyle China.
- У 2018 році Koki отримала премію Elle Cinema Rising Star.
- У 2019 модель дебютувала на злітно-посадковій смузі на показі колекції Chanel Cruise.
- На даний час Koki співпрацює з іншими люксовими брендами. Серед них: Bvlgari, Coach та Louis Vuitton.
- У 2021 Міцукі Кімура приєдналася до зіркового складу амбасадорів б'юті-бренда Estee Lauder. Серед яких: південносуданська модель Анок Яй, італійська модель Б'янка Брандоліні Д'Адда, американська модель Керолін Мерфі, індійська модель Діана Пенті, американські моделі Грейс Елізабет та Карлі Клосс, китайська актриса Ян Мі і кубинська актриса Ана де Армас.
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