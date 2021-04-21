Будет проводить медиакампании бренда: какая японская модель стала амбассадором Estee Lauder
Estee Lauder – это американская компания, известный производитель косметики и парфюмерии. Представители бренда назвали имя нового амбассадора, который будет представлять Estee Lauder на их цифровых, телевизионных, торговых и печатных изданиях, а также проводить кампании на внутренних и туристических рынках. Им стала японская модель и автор песен Koki.
Источник:RetailNews.asia
Первая кампания с участием 18-летней японской красавицы, которая также известна как Мицуки Кимура, выйдет уже в апреле этого года. Известно, что девушка будет лицом рекламных кампаний бренда по всему миру.
Больше о бренде: Реклама космического масштаба: почему сыворотки Estee Lauder отправили в космос и цена проекта
Кто стал новым амбассадором Estee Lauder
В апреле уже можно будет увидеть первую коллаборацию японской модели Koki и бренда Estee Lauder. Косметическую и парфюмерную компанию называют "гигантом красоты во всем мире". Мицуки Кимура также, несмотря на свой юный возраст, уже имеет опыт работы с известными брендами.
Koki внесет свежую энергию в бренд Estee Lauder. Мы рады сотрудничать с ней, чтобы связать наш бренд с новым поколением потребителей в Японии и по всему миру, продолжая наследие компании, которая прославляет женщин всех возрастов и национальностей,
– заявляет президент группы компании Estee Lauder Стефан де ла Фавери.
Комментируя свою роль в будущих рекламных кампаниях, Koki сказала: "Это мечта, которая осуществилась – присоединиться к бренду Estee Lauder. Это такой знаковый бренд, который любят столько женщин во всем мире. Я имею честь и признательность быть частью этого".
Напомним, что ранее Мицуки Кимура сотрудничала с Valentino, приняв участие в его рекламной кампании, из-за которой бренд обвинили в неуважении к японской культуре. В результате модный дом удалил публикации и извинился. В частности, модель ходила по модному подиуму на показах таких брендов, как Fila, Coach и Chanel.
Что известно о японской модели Koki
- Настоящее имя Koki – Мицуки Кимура. Она родилась и выросла в Токио.
- Свою модельную карьеру девушка начала в 2018 году, и почти сразу появилась на обложках нескольких известных модных глянцев в Японии и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди них: Harper's Bazaar Hong Kong, ELLE Japan, ELLE Hong Kong, Marie Claire Japan и InStyle China.
- В 2018 году Koki получила премию Elle Cinema Rising Star.
- В 2019 модель дебютировала на взлетно-посадочной полосе на показе коллекции Chanel Cruise.
- В настоящее время Koki сотрудничает с другими люксовыми брендами. Среди них: Bvlgari, Coach и Louis Vuitton.
- В 2021 Мицуки Кимура присоединилась к звездному составу амбассадоров бьюти-бренда Estee Lauder. Среди которых: южносуданская модель Анок Яй, итальянская модель Бьянка Брандолини Д'Адда, американская модель Кэролин Мерфи, индийская модель Диана Пенти, американские модели Грейс Элизабет и Карли Клосс, китайская актриса Ян Ми и кубинская актриса Ана де Армас.
Поделиться новостью