Estee Lauder – это американская компания, известный производитель косметики и парфюмерии. Представители бренда назвали имя нового амбассадора, который будет представлять Estee Lauder на их цифровых, телевизионных, торговых и печатных изданиях, а также проводить кампании на внутренних и туристических рынках. Им стала японская модель и автор песен Koki.

Первая кампания с участием 18-летней японской красавицы, которая также известна как Мицуки Кимура, выйдет уже в апреле этого года. Известно, что девушка будет лицом рекламных кампаний бренда по всему миру.

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Кто стал новым амбассадором Estee Lauder

В апреле уже можно будет увидеть первую коллаборацию японской модели Koki и бренда Estee Lauder. Косметическую и парфюмерную компанию называют "гигантом красоты во всем мире". Мицуки Кимура также, несмотря на свой юный возраст, уже имеет опыт работы с известными брендами.

Koki внесет свежую энергию в бренд Estee Lauder. Мы рады сотрудничать с ней, чтобы связать наш бренд с новым поколением потребителей в Японии и по всему миру, продолжая наследие компании, которая прославляет женщин всех возрастов и национальностей,

– заявляет президент группы компании Estee Lauder Стефан де ла Фавери.

Комментируя свою роль в будущих рекламных кампаниях, Koki сказала: "Это мечта, которая осуществилась – присоединиться к бренду Estee Lauder. Это такой знаковый бренд, который любят столько женщин во всем мире. Я имею честь и признательность быть частью этого".

Напомним, что ранее Мицуки Кимура сотрудничала с Valentino, приняв участие в его рекламной кампании, из-за которой бренд обвинили в неуважении к японской культуре. В результате модный дом удалил публикации и извинился. В частности, модель ходила по модному подиуму на показах таких брендов, как Fila, Coach и Chanel.

Что известно о японской модели Koki