Буде ще більше косметики: Ріанна зареєструвала бренд Fenty Hair

Популярна співачка та підприємниця 33-річна Ріанна ще раніше створила власний б'юті-бренд засобів для створення макіяжу Fenty Beauty, а потім Fenty Skin – лінійки продуктів для догляду за шкірою, але вона не планує на цьому зупиняти розвиток свого косметичного бізнесу. Адже стало відомо, що зірка зареєструвала новий бренд, і буде випускати засоби для догляду за волоссям і аксесуари.

Торгова марка Fenty Hair офіційно зареєстрована 3 березня. Проте ще не відомо, коли Ріанна презентує нові косметичні продукти.

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Новий бренд Ріанни Fenty Hair

Бренди Ріанни Fenty Beauty та Fenty Skin мають великий успіх з моменту запуску. Останній щойно випустив крем для очей під назвою Flash Nap Instant Revival Gel Eye Cream, а Fenty Beauty – Body Sauce, пігмент для тіла, який додаватиме йому легкого сяйва і доступний в 7 відтінках. Проте лінію дизайнерського одягу співачки Fenty компанія LVMH закрила, але Ріанна натомість вирішила зареєструвати товарний знак бренда для догляду за волоссям.

Fenty Hair буде випускати доглядові продукти (шампуні поти лупи, лосьйони) та засоби для стайлінгу, фарби для волосся, випрямлячі, щипці для завивки та щітки. Ймовірно, що концепція Fenty Hair буде близькою до Fenty Beauty, тому у лінійці представлять засоби для різних типів волосся.

Деякі шанувальники творчості Ріанни, коли дізналися про запуск нового б'юті-бренда, висловили у твітері співачки невдоволення і хвилювання. Адже вони отримують більше косметичних продуктів від Fenty, ніж нової музики.