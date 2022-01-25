Минимализм – главная тема образов моделей на показе коллекции Dior Haute Couture. Узнайте, какие тренды в макияже и прическах пришли прямо с модного подиума.

Узнайте Как быстро сделать смоки-айс карандашом для губ: новый лайфхак из тиктока

Бьюти-тренды на показе Dior Haute Couture весна – лето 2022

Один из главных трендов в макияже 2022 года – упор на глаза. Креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс виртуозно обыграл именно его на показе Dior Haute Couture весна – лето 2022. Визажист сделал ставку на большие белые линии на нижних веках, что позволило мягко и при этом очень эффектно подчеркнуть глаза и придать особую выразительность взгляду.

Я решил провести резкую графическую линию яркой белой подводкой с использованием Diorshow On Stage Liner 001 Matte White под глазами и продлить ее во внутренний и внешний угол глаза,

– рассказал Питер Филипс.



Трендовые линии на нижнем веке / Фото из инстаграма Dior



Модный макияж / Фото из инстаграма Dior

Эффектный бьюти-трюк / Фото из инстаграма Dior

После этого мастер макияжа усилил эффект бьюти-трюка светлой линией, которую нарисовал с помощью карандаша Diorshow Khol 009 White Khol. Затем Филипс уложил брови моделей гелем Diorshow Kabuki Brow Styler.

Листайте вправо, чтобы увидеть больше фото и видео:

Что касается причесок на подиуме показа Dior Haute Couture, то над ними колдовал британский парикмахер Гвидо Палау. Hair-стилист специально разработал такие модные прически, которые подойдут и для образа на каждый день, и для особенного вечера.

Например, повседневный пучок из волос моделей напоминал такие, какие девушки завязывают, стоя дома перед зеркалом. Однако пряди волос, "выбивающиеся" из общей укладки, мгновенно придают прическе статус коктейльной. Вдохновляйтесь трендовыми бьюти-образами и повторяйте их на себе.



Прическа для каждой девушки / Фото Vogue



Стильный пучок / Фото Vogue



Модная прическа/ Фото Vogue