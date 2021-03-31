Популярна американська реп-виконавиця Cardi B повідомила про запуск лінійки для догляду за волоссям афро-латинської спільноти. Таким чином зірка вирішила відреагувати на образливі коментарі щодо її натурального волосся.

Природне волосся Cardi B є пухнастим і кучерявим. Виконавиця пишається своїми афрокучерями та прагне, аби інші представники афро-латинської спільноти також полюбили свою натуральну шевелюру. Тому вона створить продукти для догляду саме за таким типом волосся.

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Cardi B повідомила про запуск лінійки для догляду за волоссям афро-латинської спільноти

Реперка публікує на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 87 мільйонів підписників, фото та відео із натуральним виглядом її волосся. Нещодавно Cardi B повідомила у соцмережі, що запустить власну лінійку продуктів для догляду за афрокучерями. Вона зізналася, що надихнулася ідеєю після отримання образливих коментарів щодо особливостей її волосся.

Епатажна знаменитість поділилася публікацією, у якій залишила скриншоти коментарів користувачів, які активно обговорювали її волосся й етнічну приналежність. Cardi B неочікувано відреагувала на образи, повідомивши про запуск б'юті-лінійки.

"Я думаю, що прийшов час розповісти людям про різні національності, раси й етнічну приналежність. Приналежність до латиноамериканців не робить волосся довгим, не робить шкіру світлою, а риси обличчя – витонченими. Особливо якщо ти з Карибських островів. ДНК пов’язане з вашим волоссям, а не з вашою національністю. Але вгадайте що? Ви завжди можете доглядати за своїм волоссям", – висловила свою позицію співачка.

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