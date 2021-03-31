Популярная американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила о запуске линейки для ухода за волосами афро-латинского сообщества. Таким образом звезда решила отреагировать на оскорбительные комментарии относительно ее натуральных волос.

Натуральные волосы Cardi B являются пушистыми и кудрявыми. Исполнительница гордится своими афрокудрями и хочет, чтобы другие представители афро-латинского сообщества также полюбили свою натуральную шевелюру. Поэтому она создаст продукты для ухода именно за таким типом волос.

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Cardi B сообщила о запуске линейки для ухода за волосами афро-латинского сообщества

Рэперша публикует на своей инстаграм-странице, где у нее почти 87 миллионов подписчиков, фото и видео с натуральным видом ее волос. Недавно Cardi B сообщила в соцсети, что запустит собственную линейку продуктов для ухода за афрокудрями. Она призналась, что вдохновилась идеей после получения оскорбительных комментариев относительно особенностей ее волос.

Эпатажная знаменитость поделилась публикацией, в которой оставила скриншоты комментариев пользователей, которые активно обсуждали ее волосы и этническую принадлежность. Cardi B неожиданно отреагировала на оскорбления, сообщив о запуске бьюти-линейки.

"Я думаю, что пришло время рассказать людям о различных национальностях, расах и этнической принадлежности. Принадлежность к латиноамериканцам не делает волосы длинными, не делает кожу светлой, а черты лица – изящными. Особенно если ты с Карибских островов. ДНК связано с вашими волосами, а не с вашей национальностью. Но угадайте что? Вы всегда можете ухаживать за своими волосами", – высказала свою позицию певица.

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