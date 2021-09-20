Эффектный мраморный маникюр можно получить в результате смешивания насыщенных лаков. Первым делом стоит обратить внимание на все оттенки зеленого, шоколадного, серого, синего и красного. Напомним, что мраморный дизайн наиболее удачно выглядит на миндалевидной и овальной форме ногтей.
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Если вы поклонница экспериментов, то попробуйте воссоздать на своих ногтях мраморный френч или маникюр с добавлением глиттера. Девушки, которым нравится минималистичный стиль, могут ограничиться мраморным дизайном лишь на 1 или 2 ногтях.
В мраморном нейл-дизайне интересно то, что он является вдохновленным природой – имитация натурального камня. Также каждый ноготь с таким рисунком является уникальным и неповторимым. Для создания модного маникюра можно использовать сразу несколько цветов, а легкую и интересную технологию сможет повторить даже новичок.
Как повторить мраморный маникюр в домашних условиях
- Разрежьте пленку на 2 полоски, хорошо сомните.
- Заранее нанесите на кожу рук, в частности проработайте участок вокруг ногтей, жирный крем или вазелин, который впитает в себя излишки лака.
- Придайте ногтевой пластине должный вид: подпилите, уберите кутикулу.
- Нанесите на ногти основу и дайте ей полностью высохнуть.
- Накрасьте ногти базовым цветом. Позаботьтесь, чтобы лак лег ровно и плотно: не просвечивался и не образовывал неравномерных полосок. Если оттенок светлый, можно покрыть двойным слоем основы. Подождите, чтобы лак хорошо высох.
- На фольгу капните лаки других цветов.
- Смятую пленку прижмите к капле, а затем прижмите слегка штамп к фольге, чтобы убрать остатка лака.
- Потом штамп прижмите к ногтю.
- Подождите, пока лак высохнет.
- Полученный рисунок зафиксируйте прозрачным лаком.
- Повторите манипуляцию со всеми ногтями.
Также можно воспользоваться апельсиновой палочкой, чтобы повторить желаемый дизайн.
Идеи для мраморного маникюра
Осенний маникюр / Фото из инстаграма @allure
Вариант в ярких оттенках / Фото из инстаграма @heymichellelee
Модный цвет для маникюра / Фото из инстаграма @beautyworksbyamy
Классический мраморный маникюр / Фото из инстаграма @lvivska_studio
Оригинальный френч / Фото из инстаграма @kasia_warmuz_instruktor
Нейл-дизайн в нейтральных оттенках / Фото из инстаграма @nasiba.nails.spb