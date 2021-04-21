Якщо ви не встигли зробити модне весняне hair-фарбування, то наважтеся на зміни іміджу влітку. Стильне оновлення кольору шевелюри додасть впевненості та краси вашому образу. Для тих, хто не готовий наважуватися на трендові яскраві фарбування, є топ-7 із наймодніших відтінків для фарбування волосся на літо 2021.

Зміна відтінку волосся – це найпростіший, але не менш ефективний, крок на шляху до змін у новому сезоні. Влітку 2021 на піку популярності буде багато цікавих варіантів для фарбування, серед яких кожна красуня знайде те, що буде їй до вподоби.

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Топ-7 стильних відтінків для літнього фарбування волосся

Бежевий "блонд"

Делікатне мелірування на каштановому волоссі

Каліфорнійський балаяж

Пшеничний білявий відтінок локонів

Гарячий шоколад

Теплий русявий

Вогняний мідний