Час для змін: 7 стильних відтінків для фарбування волосся на літо 2021
Якщо ви не встигли зробити модне весняне hair-фарбування, то наважтеся на зміни іміджу влітку. Стильне оновлення кольору шевелюри додасть впевненості та краси вашому образу. Для тих, хто не готовий наважуватися на трендові яскраві фарбування, є топ-7 із наймодніших відтінків для фарбування волосся на літо 2021.
Джерело:Cosmopolitan
Зміна відтінку волосся – це найпростіший, але не менш ефективний, крок на шляху до змін у новому сезоні. Влітку 2021 на піку популярності буде багато цікавих варіантів для фарбування, серед яких кожна красуня знайде те, що буде їй до вподоби.
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Топ-7 стильних відтінків для літнього фарбування волосся
Бежевий "блонд"
Делікатне мелірування на каштановому волоссі
Каліфорнійський балаяж
Пшеничний білявий відтінок локонів
Гарячий шоколад
Теплий русявий
Вогняний мідний
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