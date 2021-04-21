Время для перемен: 7 стильных оттенков для окрашивания волос на лето 2021
Если вы не успели сделать модное весеннее hair-окрашивание, то решитесь на изменения имиджа летом. Стильное обновление цвета шевелюры придаст уверенности и красоты вашему образу. Для тех, кто не готов решаться на трендовые яркие окрашивания, есть топ-7 из самых модных оттенков для окрашивания волос на лето 2021.
Источник:Cosmopolitan
Смена оттенка волос – это самый простой, но не менее эффективный шаг на пути к изменениям в новом сезоне. Летом 2021 на пике популярности будет много интересных вариантов для окрашивания, среди которых каждая красавица найдет то, что будет ей по нраву.
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Топ-7 стильных оттенков для летнего окрашивания волос
Бежевый блонд
Деликатное мелирование на каштановых волосах
Калифорнийский балаяж
Пшеничный оттенок локонов
Горячий шоколад
Теплый русый
Огненный медный
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