Если вы не успели сделать модное весеннее hair-окрашивание, то решитесь на изменения имиджа летом. Стильное обновление цвета шевелюры придаст уверенности и красоты вашему образу. Для тех, кто не готов решаться на трендовые яркие окрашивания, есть топ-7 из самых модных оттенков для окрашивания волос на лето 2021.

Смена оттенка волос – это самый простой, но не менее эффективный шаг на пути к изменениям в новом сезоне. Летом 2021 на пике популярности будет много интересных вариантов для окрашивания, среди которых каждая красавица найдет то, что будет ей по нраву.

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Топ-7 стильных оттенков для летнего окрашивания волос

Бежевый блонд

Деликатное мелирование на каштановых волосах

Калифорнийский балаяж

Пшеничный оттенок локонов

Горячий шоколад

Теплый русый

Огненный медный