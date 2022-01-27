Час оновити зачіску: наймодніші чубчики 2022, які носять знамениті красуні

Чубчики є беззаперечним hair-трендом 2022 року. Емілі Ратажковскі, Джіджі Хадід та інші трендсеттерки демонструють, як можна модно оновити імідж за допомогою чубчика.

Новий рік варто починати зі змін. Аби просто і швидко вдосконалити свій образ, достатньо зробити чубчик. Проте дуже важливо підібрати правильний варіант під індивідуальну форму і риси обличчя. Надихайтеся зірковими прикладами.

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Наймодніші чубчики 2022 на прикладі знаменитостей

Створення чубчика насправді є кропітким процесом, тому при цьому варто бути акуратними. Адже акцент в зачісці може змінити зовнішність як у кращий, так і в гірший бік. Якщо зробити все правильно, то чубчик підкреслить вилиці й очі, візуально пом'якшить овал чи навіть приверне увагу до брів.

На початку 2022 року чубчик знову став чи не найпопулярнішим трендом у hair-індустрії. Стильно оновили зачіску навіть знаменитості, яким не властиві експерименти зі стрижкою й іміджем. Їхні приклади надихають підписників також вдосконалити свій образ.

Якщо взяти до уваги нові зачіски трендсеттерів, то найбільш актуальною формою чубчика можна вважати недбалий і подовжений по боках французький чубчик, на який зробили ставку Лілі Коллінз, яка виконала головну роль у серіалі "Емілі в Парижі", і Енн Гетевей. Натомість модель Емілі Ратажковскі віддала перевагу прямому "рваному" чубчику, який ідеально виглядає з її волоссям середньої довжини.

Також уваги заслуговує стильний імідж Джіджі Хадід. Відома модель почала рік зі створення нової зачіски. Нещодавно старша сестра Белли Хадід опублікувала на своїй інстаграм-сторінці фотознімки з подовженим прямим чубчиком, який підкреслює проникливий колір очей супермоделі.



Ефектна зачіска / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі



Стильний чубчик Енн Гетевей / Фото з інстаграму акторки



Модний акцент в образі / Фото з інстаграму Лілі Коллінз



Трендовий чубчик Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі

