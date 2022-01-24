Якщо вміти правильно використовувати фен, то він може творити неймовірні речі. Наприклад, надавати волоссю неймовірного об'єму.

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Секрет бездоганної укладки француженок

За допомогою фена можна не лише швидко висушити волосся, але й досягти бажаної текстури й омріяного об'єму біля коренів, як у парижанок. Отримати результат салонної укладки не так важко в домашніх умовах. Секрет – у правильному використанні б’юті-інструмента.

Одразу після того, як висушите волосся, залишивши їх трішки вологими, можна переходити до процесу створення ідеальної укладки – підсушені пасма менш вразливі і піддаються пошкодженням. Візьміть пасмо волосся з маківки та обкрутіть його навколо щітки для укладання шевелюри (чим більше щітка, тим більший об’єм ви отримаєте). Потім напрямляйте на пасмо гаряче повітря: спочатку зверху, а потім знизу.



Укладка з ідеальним об'ємом / Фото з інстаграму @pollyhey

Наступний крок – найважливіший: перед тим, як вивільнити пасмо зі щітки, отриманий об'єм потрібно зафіксувати хвилею холодного повітря. Не поспішайте і намагайтеся якомога ретельніше розігрівати кожне пасмо, а потім ретельно його охолоджувати, перш ніж перейти до наступного. Саме цей контраст гарячого і холодного повітря дозволить надовго зберегти вашу укладку. Зокрема, холодне повітря допомагає розгладжувати кутикули, посилюючи блиск волосся.



Укладка у французькому стилі / Фото з інстаграму @pollyhey

Зачіска матиме ще більш бездоганний вигляд, якщо скористатися порадою hair-стилістів: вибрати правильні засоби для догляду за волоссям, а також застосовувати спеціальні продукти для укладки. Якщо після висушування феном волосся біля коренів здаватиметься пухнастим, то нанесіть на долоні невелику кількість засобів для укладання й акуратними рухами нанесіть на локони.