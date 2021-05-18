Чудовою родзинкою літнього образу може стати красивий і трендовий крабик для волосся. Ви можете вибрати витончений металевий крабик, який вдало поєднається з вечірніми вбраннями, чи крабик з черепаховим принтом для вікторіанського образу, а крабиками незвичайної форми можна доповнити грайливий і безпосередній образ.

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Модні зачіски з крабиками

Класика: волосся у джгут, а потім недбалий пучок у стилі Белли Хадід

Мальвінка з крабиком

Ідея від Кейт Міддлтон: пасма волосся закріплені крабиками праворуч і ліворуч

Зачіска Кейт Міддлтон
Зачіска Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму @hrh_duchesscatherinecam

Легко, швидко і модно – волосся у низькому хвості з крабом

Згорніть волосся в джгут лише біля прикореневої ділянки і закріпіть крабиком

Два хвостики – ніжна та стильна укладка

Зачіска для оригінальних: кілька крабиків у різному кольорі й розмірі

 