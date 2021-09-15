Час змінити макіяж очей: 5 трендів, які наважаться повторити лише сміливі та креативні

Деякі красуні знаходять свій ідеальний варіант мейк-апу очей та повторюють його кожного дня. Проте, якщо ви хочете урізноманітнити свій повсякденний б’юті-образ, то дізнайтеся про нові яскраві тенденції в макіяжі. Спробуйте накласти пелюстки квітів на повіки чи поєднати чорний і небесно-блакитний лайнери та ловіть захоплені погляди на собі.

Барвистий макіяж може вдало виглядати як влітку, так і восени, якщо не перебільшувати з яскравими акцентами. Тому, роблячи креативний мейк-ап очей, вибирайте нейтральну помаду та вбрання у спокійних відтінках.

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5 трендів у макіяжі очей, які варто спробувати

Блакитні стрілки – справжнє мистецтво

Комбінація синього і чорного лайнера привертає особливу увагу. Ви можете експериментувати з оформленням стрілок. Наприклад, класичні подвійні будуть вдалим варіантом навіть для доповнення робочого аутфіту. При цьому не забувайте про брови: розпушіть їх за допомогою спеціального гелю та надайте щіточкою легку структуру.



Візерунки на повіках / Фото з інстаграму @sarahbrownphoto

Квіткові акценти на повіках

Сухоцвіти стали популярними в індустрії краси у 2021. Їх використовують не лише у манікюрі, але й в макіяжі очей. Пелюстки квітів на повіках роблять образ веселим і безтурботним – саме те, що потрібно на час похмурих осінніх буднів.



Романтичний макіяж / Фото з інстаграму @alyssainthecity​

Макіяж очей, натхненний сонячними променями

Повторіть такий шедевр на своїх очах та максимально насолоджуйтеся кожним моментом життя. Використовуйте гелевий олівець, щоб промалювати чіткі пігментовані лінії, та спеціальні кристали, які роблять мейк-ап трендовим.



Яскраві акценти / Фото з інстаграму @raincornelius

Зірки завжди до теми

Якщо ви прихильниця макіяжу в стилі серіалу "Ейфорія", то ви захочете повторити новий б'юті-тренд – яскраві зірки на зовнішніх кутиках очей. Спочатку намалюйте маленьку зірочку, а потім кількома яскравими кольорами зробіть її більшою, лінії слід дотягувати аж до брів. Можна обмежитися лише 1 зіркою, якщо не хочете самовиражатися.



Креативний мейк-ап / Фото з інстаграму @raincornelius

Квітучі вії

Така тенденція є найбільш незвичною, але дуже красивою. Невеликі сухоцвіти слід прикріпляти до вій за допомогою спеціальною клею. Аби макіяж був абсолютно безпечним, скористайтеся накладними віями, а на них заздалегідь наклейте квіти.



Прикраса для вій / Фото з інстаграму @sarahbrownphoto