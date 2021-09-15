Время изменить макияж глаз: 5 трендов, которые осмелятся повторить только смелые и креативные
Источник:Cosmopolitan
Некоторые красавицы находят свой идеальный вариант мейк-апа глаз и повторяют его каждый день. Тем не менее, если вы хотите разнообразить свой повседневный бьюти-образ, то узнайте о новых ярких тенденциях в макияже. Попробуйте наложить лепестки цветов на веки или совместить черный и небесно-голубой лайнеры и ловите восхищенные взгляды на себе.
Красочный макияж может удачно смотреться как летом, так и осенью, если не переборщить с яркими акцентами. Поэтому, делая креативный мейк-ап глаз, выбирайте нейтральную помаду и наряды в спокойных оттенках.
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5 трендов в макияже глаз, которые стоит попробовать
Голубые стрелки – настоящее искусство
Комбинация синего и черного лайнера привлекает особое внимание. Вы можете экспериментировать с оформлением стрелок. Например, классические двойные будут удачным вариантом даже для дополнения рабочего аутфита. При этом не забывайте про брови: разрыхлите их с помощью специального геля и придайте щеточкой легкую структуру.
Узоры на веках / Фото з инстаграма @sarahbrownphoto
Цветочные акценты на веках
Сухоцветы стали популярными в индустрии красоты в 2021. Используют их не только в маникюре, но и в макияже глаз. Лепестки цветов на веках делают образ веселым и беззаботным – самое то, что нужно на время пасмурных осенних будней.
Романтический макияж / Фото из инстаграма @alyssainthecity
Макияж глаз, вдохновленный солнечными лучами
Повторите такой шедевр на своих глазах и максимально наслаждайтесь каждым моментом жизни. Используйте гелевый карандаш, чтобы прорисовать четкие пигментированные линии, и специальные кристаллы, которые делают мейк-ап трендовым.
Яркие акценты / Фото из инстаграма @raincornelius
Звезды всегда в тему
Если вы поклонница макияжа в стиле сериала "Эйфория", то вы захотите повторить новый бьюти-тренд – яркие звезды на внешних уголках глаз. Сначала нарисуйте маленькую звездочку, а затем несколькими яркими цветами сделайте ее больше, линии следует дотягивать аж до бровей. Можно ограничиться лишь 1 звездой, если не хотите самовыражаться.
Креативный мейк-ап / Фото из инстаграма @raincornelius
Цветущие ресницы
Такая тенденция является наиболее необычной, но очень красивой. Небольшие сухоцветы следует прикреплять к ресницам при помощи специального клея. Чтобы макияж был абсолютно безопасным, воспользуйтесь накладными ресницами, а на них заранее наклейте цветы.
Украшение для ресниц / Фото из инстаграма @sarahbrownphoto