Время изменить макияж глаз: 5 трендов, которые осмелятся повторить только смелые и креативные

Некоторые красавицы находят свой идеальный вариант мейк-апа глаз и повторяют его каждый день. Тем не менее, если вы хотите разнообразить свой повседневный бьюти-образ, то узнайте о новых ярких тенденциях в макияже. Попробуйте наложить лепестки цветов на веки или совместить черный и небесно-голубой лайнеры и ловите восхищенные взгляды на себе.

Красочный макияж может удачно смотреться как летом, так и осенью, если не переборщить с яркими акцентами. Поэтому, делая креативный мейк-ап глаз, выбирайте нейтральную помаду и наряды в спокойных оттенках.

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5 трендов в макияже глаз, которые стоит попробовать

Голубые стрелки – настоящее искусство

Комбинация синего и черного лайнера привлекает особое внимание. Вы можете экспериментировать с оформлением стрелок. Например, классические двойные будут удачным вариантом даже для дополнения рабочего аутфита. При этом не забывайте про брови: разрыхлите их с помощью специального геля и придайте щеточкой легкую структуру.



Узоры на веках / Фото з инстаграма @sarahbrownphoto

Цветочные акценты на веках

Сухоцветы стали популярными в индустрии красоты в 2021. Используют их не только в маникюре, но и в макияже глаз. Лепестки цветов на веках делают образ веселым и беззаботным – самое то, что нужно на время пасмурных осенних будней.



Романтический макияж / Фото из инстаграма @alyssainthecity

Макияж глаз, вдохновленный солнечными лучами

Повторите такой шедевр на своих глазах и максимально наслаждайтесь каждым моментом жизни. Используйте гелевый карандаш, чтобы прорисовать четкие пигментированные линии, и специальные кристаллы, которые делают мейк-ап трендовым.



Яркие акценты / Фото из инстаграма @raincornelius

Звезды всегда в тему

Если вы поклонница макияжа в стиле сериала "Эйфория", то вы захотите повторить новый бьюти-тренд – яркие звезды на внешних уголках глаз. Сначала нарисуйте маленькую звездочку, а затем несколькими яркими цветами сделайте ее больше, линии следует дотягивать аж до бровей. Можно ограничиться лишь 1 звездой, если не хотите самовыражаться.



Креативный мейк-ап / Фото из инстаграма @raincornelius

Цветущие ресницы

Такая тенденция является наиболее необычной, но очень красивой. Небольшие сухоцветы следует прикреплять к ресницам при помощи специального клея. Чтобы макияж был абсолютно безопасным, воспользуйтесь накладными ресницами, а на них заранее наклейте цветы.



Украшение для ресниц / Фото из инстаграма @sarahbrownphoto